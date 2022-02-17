影／台美簽BTA？外交部：盼公投後美感受我堅定決心

關於台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）進展，外交部北美司司長徐佑典今表示，希望在去年底公投結果出來後，美國各界更能感受到台灣對於深化台美經貿關係的堅定決心，期待能看到正面發展。

蔡政府近期多次倡議台美BTA，總統蔡英文日前接見華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時表示，期待台美簽定BTA；副總統賴清德過境美國與政要視訊會議時，盼促成台美BTA。

駐美代表蕭美琴16日受訪表示，去年公投結束後，台灣解決對美長達10年的主要貿易障礙，現在有更大能量來處理其他障礙，爭取美國支持對台經貿。

徐佑典今在外交部例行記者會回應媒體指出，台美BTA一直是我方推動對美經貿關係的重點議題，過去一段時間以來可以看到美國的國會兩黨議員提出相關議案，或以聯名函表達支持台美洽簽BTA。

徐佑典說，未來外交部也會繼續與相關政府部門持續共同推動對美洽簽BTA的議題；也希望在去年年底公投結果出來之後，美國各界更能感受到台灣對於深化台美經貿關係的堅定決心，期待在我方努力之下，能看到一些正面發展。

至於我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進度，外交部發言人歐江安重申，加入CPTPP是我國當前重要經貿政策，外交部將與各相關單位共同密注及掌握有關進展，並持續做好自身的準備及全力爭取CPTPP成員國對我案的支持，以及早達成入會目標。

先前有媒體報導，CPTPP17日視訊召開執委會，將討論台灣、中國大陸等新入會申請案。另據中央社今天報導，新加坡貿工部官員表示，18日將召開CPTPP資深官員會議，討論相關工作事項；至於是否觸及台灣、中國大陸入會申請案，則要看明天會議的情況。