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影／貨船擱淺船員喝海水度日 監委籲落實海事公約
2019年12月6日一艘獅子山籍米達斯號貨輪在濁水溪口擱淺，直到去年11月船上船員才得以上岸安置，其中有6名外籍船員因受不了薪資遭扣、缺乏飲用水、被要求留守看守貨物及限制不准下船等而向媒體爆料求援，行政院雖介入裁罰，並制定「船員涉及人口販運通報機制」防範，監委紀惠容、葉大華今仍表示政府欠缺敏感度，才會發生這起現代魯賓遜漂流事件。
米達斯號上載的10名船員，在海上卡了將近1年，因無法下船，期間糧食和飲水都十分缺乏，多位船員無奈中數次想辦法喝海水，讓部分船員上岸後都崩潰表示「好想回家」。
紀惠容表示，現在國際趨勢一直關注漁工與船員的人權，台灣從民國102年簽了海事勞工公約後，迄今已有9艘外籍貨輪因故擱淺或被棄船留置我國海域，台灣近兩年雖提高對漁工人權的關注，但一直欠缺對船員人權的關注，尤其在這次事件，移民署與海巡署對該貨船船員人權受損事件，歷經18次應變會議卻從未登船查看，僅片面採信船東代理說詞，欠缺敏感度而錯失調查契機，期望爾後能加以改善並重視海事勞工公約。
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