快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／貨船擱淺船員喝海水度日 監委籲落實海事公約

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
監委紀惠容（左）與葉大華（右）今天發表獅子山籍米達斯號貨輪擱淺調查報告，期望政府能重視漁工與船員勞動人權。記者潘俊宏／攝影
監委紀惠容（左）與葉大華（右）今天發表獅子山籍米達斯號貨輪擱淺調查報告，期望政府能重視漁工與船員勞動人權。記者潘俊宏／攝影

2019年12月6日一艘獅子山籍米達斯號貨輪在濁水溪口擱淺，直到去年11月船上船員才得以上岸安置，其中有6名外籍船員因受不了薪資遭扣、缺乏飲用水、被要求留守看守貨物及限制不准下船等而向媒體爆料求援，行政院雖介入裁罰，並制定「船員涉及人口販運通報機制」防範，監委紀惠容、葉大華今仍表示政府欠缺敏感度，才會發生這起現代魯賓遜漂流事件。

米達斯號上載的10名船員，在海上卡了將近1年，因無法下船，期間糧食和飲水都十分缺乏，多位船員無奈中數次想辦法喝海水，讓部分船員上岸後都崩潰表示「好想回家」。

紀惠容表示，現在國際趨勢一直關注漁工與船員的人權，台灣從民國102年簽了海事勞工公約後，迄今已有9艘外籍貨輪因故擱淺或被棄船留置我國海域，台灣近兩年雖提高對漁工人權的關注，但一直欠缺對船員人權的關注，尤其在這次事件，移民署海巡署對該貨船船員人權受損事件，歷經18次應變會議卻從未登船查看，僅片面採信船東代理說詞，欠缺敏感度而錯失調查契機，期望爾後能加以改善並重視海事勞工公約。

監委紀惠容今天發表獅子山籍米達斯號貨輪擱淺調查報告，期望政府能重視漁工與船員勞動人權。記者潘俊宏／攝影
監委紀惠容今天發表獅子山籍米達斯號貨輪擱淺調查報告，期望政府能重視漁工與船員勞動人權。記者潘俊宏／攝影

人權 移民署 海巡署 外籍漁工

延伸閱讀

影／鯨魚的眼淚！2.6公尺侏儒抹香鯨擱淺布袋外海死亡

影／3糙齒海豚擱淺原因查出是潛水夫病 野放基隆外海

影／3隻擱淺糙齒海豚回大海後奮力共游 志工：回家了

影／要回大海了！八里3隻糙齒海豚擱淺1懷孕今將野放

相關新聞

歐洲議會通過兩項友台決議 籲陸停止威脅台海穩定

歐洲議會全會17日分別以474票贊成、113票反對，以及369票贊成、197票反對的比數，順利通過歐盟「共同外交暨安全政...

跟進侯、盧避嫌 嘉市長黃敏惠婉拒黨提名委員

國民黨因應九合一選舉，昨天公布「中央選舉提名委員會」名單，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今都婉拒加入，同樣在名單內的嘉義...

台韓簽署「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」提升行車便利

台韓簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，未來民眾赴韓國短期商旅，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車。

獨／莊豐嘉特助回聘案遭擱置 追回17萬預告工資

華視前總經理莊豐嘉1月21日主動請辭，華視代理總經理陳雅琳擬回聘莊豐嘉特助劉桂蘭出任新媒體部經理，引發工會強烈反對，但陳...

呂秀蓮：蔡英文過去當台灣總統 現當中華民國總統

蔡英文總統日前出席蔣經國紀念園區開幕並致詞，提到蔣經國「反共保台」，引發民進黨內部雜音。前副總統呂秀蓮今天表示，她曾說過...

黃子哲：農委會「校正違規」 民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文表示，為解決雞蛋之亂，農委會緊急專案進口日本雞蛋，國民黨立院黨團認為這作法太黑箱草率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。