影／貨船擱淺船員喝海水度日 監委籲落實海事公約

2019年12月6日一艘獅子山籍米達斯號貨輪在濁水溪口擱淺，直到去年11月船上船員才得以上岸安置，其中有6名外籍船員因受不了薪資遭扣、缺乏飲用水、被要求留守看守貨物及限制不准下船等而向媒體爆料求援，行政院雖介入裁罰，並制定「船員涉及人口販運通報機制」防範，監委紀惠容、葉大華今仍表示政府欠缺敏感度，才會發生這起現代魯賓遜漂流事件。

米達斯號上載的10名船員，在海上卡了將近1年，因無法下船，期間糧食和飲水都十分缺乏，多位船員無奈中數次想辦法喝海水，讓部分船員上岸後都崩潰表示「好想回家」。