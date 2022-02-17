北市府被指防疫不力 民眾黨：監院成民進黨中正區分部

監察院日前公布調查報告指出，去年新冠肺炎本土疫情爆發，北市府長期未能掌握確切疫情，待檢討妥處。民眾黨8位台北市議員參選人今在監院外開記者會批評，監察院調查報告根本就是選擇性辦案，淪為政治打手，打擊第一線防疫人員士氣，忽視台北市長柯文哲的努力，呼籲「3+11」報告不要再拖。

民眾黨議員參選人黃瀞瑩表示，北市府對於萬華抗疫第一時間投入，希望監察院不要淪為政治打手，還給北市府公道。民眾黨議員參選人楊寶楨表示，監察院政治打手，去年6月就說要調查「3+11」，結果是北農案馬上結案，說台北市政府防疫不力，但萬華沒有蟲洞，病毒不會從天而降，網軍都不見了，只有雙北被扣上帽子。

民眾黨議員參選人吳怡萱表示，監察院調查報告，根本就是選擇性辦案，當時北農疫情調查原因就是中央疫調是居住地而不是工作地，但監察院忽略這樣事實，指責北市府未盡疫調，而萬華好不容易站穩腳步，現在又被打擊。

民眾黨議員參選人陳宥丞指出，依照過去經驗，很少看到監察院調查報告速度這麼快、政治意味這麼明顯，監察院可以改名為「民進黨中正區分部」。