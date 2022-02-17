駁柯P 監院：多少證據說多少話 北市府輕忽北農疫情報告

監察院日前公布調查報告，指出北市府輕忽北農疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，導致成主要傳播鏈，引發北市府反彈。北農查案監委賴振昌今天發出聲明表示，本案調查報告已善盡調查能事，特別針對外界指稱北市府有匡列接觸者鬆散一事，明確表示無證據可證明，亦未發現有不符合「疫情調查及接觸者追蹤指引」之情事，報告可受公評，有多少證據說多少話。

有關台北市長柯文哲質疑，「醫療是專業，不要找外行人來當打手」，賴振昌表示，調查報告必須送請業管之專業委員會審查通過後，方正式移請相關機關檢討改善，以本案為例，調查報告提出後經本院社會福利及衛生環境委員會審查通過，會中有各領域專業之監察委員協助從各面向進行嚴密把關並提供相關意見，過程嚴謹且慎重。

賴振昌指出，監察院檢討的是「行政是否疏失」，並未指摘醫療部分之疏失。另以台北市副市長黃珊珊為例，其過去學經歷與防疫無關，監察院尊重其基於法定職權而承擔之防疫職責，但監委亦獨立行使憲法賦予之調查職權，且已善盡調查之能事，建議不宜用「打手」等情緒性字眼進行人身攻擊。

有關黃珊珊主張，「從來沒有說北農不是群聚」。賴振昌表示，按柯文哲去年6月22日的防疫記者會，即明確表示「從數據而言應是陸陸續續感染而『非群聚』」等語，會後由台北市政府秘書處發布的新聞稿亦已逐字稿方式將柯市長發言內容對外發布，調查意見係一字不改的引用新聞稿內容，並無錯誤之處。

監察院表示，針對疫調平台系統問題，調查後認中央與地方均有需改善之處，也要求疾病管制署檢討改進，並非僅針對北市府而來。

民眾黨台北市議員參選人今集體赴監院抗議，等了8個多月等不到「3+11」的調查結果，北農及台北市萬華阿公店的報告卻火速出爐，質疑監察院選擇性辦案；並批評調查報告嚴重偏離事實，誤導視聽，刻意忽略北農問題是全國性議題，中央辦事不力甩鍋地方政府。請監察院拿出監督台北市的魄力，速公布3+11調查結果公佈，別淪為政治鬥爭工具。