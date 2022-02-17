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影／民眾黨團呼籲先提升托育量能 再談生育入憲

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
針對「政府鼓勵生育義務」增訂於憲法修正條文，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（中）、立法委員高虹安（右）以及全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛（左）上午舉行記者會，表示政府連最基本的公共托育量能、嬰幼兒教育及照顧問題都無法落實，如何奢談將鼓勵生育入憲。記者曾學仁／攝影
針對「政府鼓勵生育義務」增訂於憲法修正條文，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（中）、立法委員高虹安（右）以及全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛（左）上午舉行記者會，表示政府連最基本的公共托育量能、嬰幼兒教育及照顧問題都無法落實，如何奢談將鼓勵生育入憲。記者曾學仁／攝影

針對生育入憲，民眾黨團上午在立院舉行記者會呼籲提升托育量能、培育幼教人力。台灣去年新生兒僅15.3萬名，再創歷史新低，已連續兩年人口負成長，立法院法制局為因應少子女化國安危機，建議將「政府鼓勵生育義務」增訂於憲法修正條文，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立法委員高虹安以及全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛上午召開記者會，表示政府連最基本的公共托育量能、嬰幼兒教育及照顧問題都無法落實，如何奢談將鼓勵生育入憲。

立委邱臣遠指出，準公共托嬰中心、保母間的每月收費，比公設民營的托嬰中心高出5,000至14,000元，對家長而言負擔不小，且近年托嬰意外、兒虐事件時有所聞，相對來說，公設民營托嬰中心在家長心中較為值得信賴。但截至今年1月，公設民營托嬰中心0至2歲的可收托人數，卻僅有10,257人，佔收托總量不到一成。

針對「政府鼓勵生育義務」增訂於憲法修正條文，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）、立法委員高虹安（右）等，上午舉行記者會，表示政府連最基本的公共托育量能、嬰幼兒教育及照顧問題都無法落實，如何奢談將鼓勵生育入憲。記者曾學仁／攝影
針對「政府鼓勵生育義務」增訂於憲法修正條文，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左）、立法委員高虹安（右）等，上午舉行記者會，表示政府連最基本的公共托育量能、嬰幼兒教育及照顧問題都無法落實，如何奢談將鼓勵生育入憲。記者曾學仁／攝影

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