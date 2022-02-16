民眾黨祭天條 酒駕者一律開除黨籍

民眾黨因有議員參選人傳出酒駕前科，引發輿論批評。民眾黨中央委員會今決議，為貫徹「酒駕零容忍」理念，黨員入黨後若發生酒駕行為，一經舉發，即開除黨籍，將建議中評會根據決議，修改「紀律評議裁決條例」相關內容。

民眾黨發言人張清俊今轉述中央委員會內容，日前因提名人有酒駕紀錄，導致社會觀感不佳，為補強原訂提名辦法之不足，以符合黨性基調，黨主席柯文哲裁示，針對「2022年地方公職人員選舉提名辦法」應該進一步修正，責成秘書處於近期提出修正方案。

民眾黨上周已召開選決會議修正提名辦法，納入「被提名人禁酒駕特別條款」，有酒駕行為者不予提名，提名後被發現曾有酒駕行為，也得逕為撤銷提名，酒駕行為包括駕駛任何交通工具，遭行政裁罰、刑事處罰、緩起訴、緩刑及因酒駕行為而拒測者。