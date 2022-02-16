哀悼林崑海 陳水扁也至靈堂拈香
民進黨「湧言會」精神領袖「海董」林崑海癌逝，享壽68歲，今移靈至高雄市立殯儀館旁的八鳳會館，下午舉辦入殮儀式，政界、媒體、演藝圈各界人士都到場致哀。前總統陳水扁也在兒子、高雄市議員陳致中陪同下拈香哀悼。陳致中說，陳水扁與海董有超過20年以上的情誼，陳水扁基於感謝海董生前的提攜、指導，來向家屬致哀。
陳致中提及，林崑海非常支持台灣本土精神，三立電視台也是一樣，陳水扁任內也多次到三立電視台，不管是專訪、相關節目，「大家共同為台灣本土打拚的精神是一樣的，為台灣打拚的心是一樣的。」也因為這樣惺惺相惜的感情，今天特地來送海董最後一程。林崑海的兒女也特地向陳水扁致意。
民進黨政治人物今陸續到場致哀，屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、高雄縣前縣長余政憲等人都陸續到場致哀。除了政界外，歌手蔡小虎、主播廖筱君和三立戲劇台演員也都在哀悼隊伍內。
林崑海昨原豎靈在靜思園，因場地太小，今天移靈至八鳳會館。各界人士的花籃擺滿靈堂外，國民黨主席朱立倫的花籃也在其中 。
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