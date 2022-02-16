藍營首選青年可加權百分百 資歷深淺看法大不同

國民黨中常會今通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，擴大青年參與方面，辦法規定35歲以下青年，民意調查結果可加權百分之70、36至40歲登記參選者，民意調查結果得加權百分之50。為鼓勵新人參選，新人民意調查結果得加權百分之30，亦即35歲以下又符合新人資格，最高可加權至百分之百。

首次參選、新北市土樹三鶯藍營議員參選人呂家愷對此表示，從這樣的選舉辦法，可以看見黨對未來的期望，這代表國民黨非常重視年輕人，想和年輕人站在一起。「我不會把它當作優勢，我會將它視為承擔的責任，一定加倍努力，絕對不辜負期待，繼續努力爭取市民的認同。」

同樣首次參選、國民黨智庫副執行長黃心華則說，贊成年輕人比上次選舉更多民調加權，但如果民調加權超過合理限度，可能會排擠有經驗的戰將及社會歷練專業人士。另外，今年底選戰局勢不如2018年順風，有民進黨執政強勢、也有民眾黨緊追猛趕，國民黨需審慎應戰。

連三屆的藍營議員劉美芳則說，主席鼓勵年輕人參與，加權比例高對年輕人很好，但應思考是否有機會全當選，應該是以取得最多席次機會為主。

她說，年輕人首次參選加權比例高達百分百，那資深議員為黨捐錢、為黨效命、動員號召打贏鄉鎮市長選舉，這些資深議員是否應該也要加權？這是加權比例的問題，年輕人如此高的加權比例，將造成資深議員的相對剝奪感。

新北市議會民進黨團總召陳啟能表示，對於這個「換湯不換藥的」結果相當不意外，國民黨仍是以鞏固守舊勢力為主政黨，若朱立倫主席沒辦法大破大立改革，要爭取流失選票相當有限。

陳啟能說，若無法公正辦理黨內初選與現任議員互相競爭，則黨內初選形同虛設，與過去並沒有不同，若能比照民進黨開放讓年輕人與現任議員進行黨內初選，民眾一定會對國民黨改觀，期盼有朝一日可以看見國民黨辦理真正民主的初選制度。