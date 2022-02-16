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蔡總統談福食：持續與社會溝通 讓加入CPTPP好條件持續

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

民進黨今天由身兼黨主席的蔡英文總統舉行中常會，會中邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題進行專案報告。蔡總統在聽取報告後指出，該議題是今年一整年很重要的政策議題，也是政府工作的重點，請黨公職不要忘了持續要跟大眾來溝通，讓政府現在創造出來相對比較好的條件跟環境可以持續下去。

蔡總統說，這兩、三年來，全球的政經情勢出現蠻多的變化，台灣因為守住疫情、經濟穩健轉型，及半導體在全球供應鏈的關鍵地位，讓世界看見台灣的重要性。台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。

蔡總統指出，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。

蔡總統表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服，必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

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