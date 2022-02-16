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福食開放在即 政院：衛福部設食安基金權益受害可求償

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
政府日前宣布開放福食進口。圖／報系資料照片
政府日前宣布開放福食進口。圖／報系資料照片

福島食品開放在即，國民黨今天上午邀請醫藥界召開「為國人健康把關、反核食發聲」記者會，呼籲民眾不要買、不要吃，修法規定高風險地區產品應逐批檢驗，建立核食受害補償機制。行政院今天表示，衛福部已設置「食品安全保護基金」，民眾權益受害可求償。

行政院上周宣布開放日本福島食品進口，國民黨今天上午開記者會，副秘書長王育敏表示，國民黨立院黨團已提出相關主張，對於福島縣市的乳製品、嬰幼兒食品應該要維持不進口，進口的產品也都要逐批抽驗，為人民食安把關，另外一定要建立核食受害的補償機制。

行政院發言人羅秉成今天重申並強調，政府絕對不會進口核食，目前台灣採行的食品輻射檢驗標準，比歐盟、美國更為嚴格，未來福島等五縣食品輸入台灣，除應提供輻射與產地的雙證明文件外，也要經過國際認可的實驗室逐批檢驗，而目前每年可檢驗近七萬件，量能十分充足。

羅秉成表示，政府會以科學證據嚴格把關，堅守人民的食品安全，為防範於未然，衛福部也已依食品安全衛生管理法設置「食品安全保護基金」，若有非法情事致使民眾權利受損害，即得按照相關規定辦理國內受害賠償事宜，消費者舉證後，政府機關也可協助向業者求償。

針對CPTPP明天將召開會議討論台灣、中國、厄瓜多的新入會申請案一事，羅秉成重申，政院已於本月13日對外說明，因CPTPP一向不對外宣布開會時間及議程，我方不作評論，惟將密切關注各項進展。

羅秉成強調，爭取加入CPTPP係我國當前重要的經貿政策，政府相關單位均以最懇切的態度準備及面對，並且密切注意進展，持續爭取各會員國支持。

福島食品 核食 羅秉成 CPTPP

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