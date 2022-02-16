林崑海辭世湧言會爆爭權、跳船潮？ 趙天麟一次說分明

湧言會精神領袖、三立董事長林崑海辭世，湧言會未來走向備受關注，甚至傳出派系召集人王定宇與決策委員趙天麟競合問題，趙天麟今天指出，湧言會是集體領導、共同承擔，非絕對權威，誰也離不開誰，與王定宇沒有爭權或分道揚鑣等問題；趙天麟笑說「當時推舉召集人時，王定宇是遲到才被選上，就像最後一個人進教室被選為班長一樣。」

趙天麟說，海派轉型為湧言會後，海董認可成立青壯派的派系，退居幕後，回到純粹媒體經營者，湧言會經過兩年轉型，包括財務、決策等都是獨立運作，海董除了辦營隊等活動時來贊助，其他不會過問，雖然海董是與他們最親近的人，但湧言會不受海董指揮，也不是顧問。

趙天麟說，現今湧言會由王定宇當召集人兼任台南督導、決策委員則有他、何博文、林楚茵、阮昭雄等人，這次全台要推舉20名新人參選縣市議員，遍佈台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄，都是召集人及決策委員共同負擔經費、輔選等，彼此吸收經驗打贏選戰，最近還會成立智庫。

至於立委管碧玲日前轉為英系，遭質疑未來隨海董逝世會有跳船潮，趙天麟也解釋，管媽是精神領袖之一，本來就沒有參與決策，在湧言會是顧問性質，因為英系系出總統，管媽比較希望加入後能政策討論，但黨職選舉仍跟著湧言會，海董也知情。

趙天麟說，從海董逝世後，並未有任何人「跳船」傳言，反而持續壯大中，有信心中執委、中常委等黨公職人數會超越現在，轉變成中型派系。

趙天麟透露，明天上午11點會與王定宇和決策委員會等到海董靈堂弔唁，湧言會集體成員則在後天早上9點弔唁，「湧言會一定化悲憤為力量，不會有任何人離開戰場。」