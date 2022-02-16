朱立倫御駕親征台南？ 謝龍介：好棋！重返執政有希望

台南市議員謝龍介已表態參選下屆市長，有媒體也報導要朱立倫御駕親爭的呼聲四起，謝龍介今天表示，未聞此聲音，卻是好棋：國民黨一定要在戰略上有此高度，才能讓支持者士氣大振，爭取最後勝利。

謝龍介日前表態要餐選台南市長，被認為與黨主席朱立倫屬不同派的謝龍介有向朱立倫叫板的意思，有網路媒體也報導勸進朱立倫到台南選市長的呼聲四起。

謝龍介今天表示，這只是傳聞，他也尚未聽聞，可能是支持者的期待。他說，若朱立倫真的來選台南市長將是個好棋，強調22縣市選舉一定要在戰略上有這樣的高度，如此能讓支持者士氣大振，並爭取到最後勝利，2024年重返執政就有希望。

他說，自己曾當過前總統馬英九競選總統時的發言人，也擔任過國民黨、洪秀柱的發言人，以及朱立倫選總統時的發言人，但沒當過韓國瑜的發言人。他表示，幾乎與從政同志都是好朋友，自己也曾說過，「不要為我謀出路」，「你為我留退路，就會讓我和國民黨在台南奮起，重新執政。」

謝龍介說，若是為了重新執政、提振士氣是好事，政治有很多選擇，朱立倫是有豐富經驗與歷練的政治人物，有高度智慧為22縣市做最好的布局。

對於外傳謝龍介宣布參選是向朱立倫叫板，謝龍介說，「網路傳聞很多，我本人說了算」，他強調，從不對別人叫板，對得起選民，自己忠於選民、忠於國民黨。陰謀論的叫板是為了權位，謝龍介表示，自己說過，不要為我安排位置，即使有他也不會接受，現在是全力拚市長，下一個職位是台南市長。