藍青年議員民調加權大躍進 不配合黨規畫將被撤銷提名

國民黨中常會今討論「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，草案指出，新人（首次登記參選）民調結果加權30%；35歲以下登記者民調結果加權70%；36歲以上至40歲以下登記者民調結果加權加權50%。核定提名者將參加黨中央統一集訓及聯合文宣一起競選，否則最重可撤銷提名。

辦法指出，為增加新人參選空間，各直轄市議員選舉區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加一名（同2018年所提出的N+1）。但因考量票源經中央選戰策略會報核定者不在此限。現任議員登記人數與該選區提名額度相同者依提名辦法相關規定辦理。

為鼓勵青年參政，黨中央辦理培訓及輔選之「青年專案」，35歲以下（民國76年1月1日含以後者）登記者，其民意調查結果得加權70%；36歲以上至40歲以下登記者（民國71年1月1日至民國75年月31日），其民意调查結果得加權50%。年齡之計算以民國111年1月1日為基準日。非現任登記同志未參加中央青年專案者不適用。

而為鼓勵新人參選，其民意調查結果得加權30%。新人是指未曾參選公職人員選舉及未曾登記爭取黨內或他黨公職人員候選人提名者；但曾參選鄉鎮市區民代表、村里長或曾登記爭取黨內或他黨鄉鎮市民代表、村里長選名者不在此限。

這次比較2018，同樣也有政二代條款。國民黨或他黨現任立法委員、直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員之三親等親屬及配偶，其參選選區與所列現任公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入30%民調加權範圍。

辦法也規定，經核定提名者須即動及全力配黨部規畫，推動聯合文宣暨競選作為；違者以黨紀議處，最重者得撤銷提名並停止輔選，必要時得另行提名黨員參選。