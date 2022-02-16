監院指北市輕忽北農疫情 黃瀞瑩嗆：冷氣是開多冷？

對於監察院日前公布調查報告，指出北市府輕忽北農疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，還指北市府未能確實掌握萬華「阿公店」商家個數，導致成主要傳播鏈。北市府前副發言人、士林北投議員參選人黃瀞瑩今天在臉書嗆監察院，「是辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」

黃瀞瑩今天也在臉書點出三點質疑，質疑監察院的報告與事實不符。她說，監察院報告說，北市府沒有積極篩檢，但事實是，台北是全台最早開始快篩，那時中央甚至還沒反應過來，北市府的快篩劑是賒帳賒來的，這還不積極？「難道合理化萬華是破口的人，就比較積極嗎？」

黃也提到，報告還說，北市府沒有及早阻斷傳播鏈，事實是，當時的疫調系統有缺陷，北市府看不到外縣市民的資料，偏偏來北農的人外縣市相當多。在北市府的建議下，系統才終於新增轉介功能，至今方便全國疫調，但「監察院秋後算帳卻通通算到北市府頭上，這有道理嗎？」

黃瀞瑩提到，提醒監委，是忘記還是害怕想起，當時柯市長此事曾與陳部長當面溝通，情況才有所改善。能不能積極一點讓這分報告變成「調查報告」好嗎？

黃也說，最後報告還說，台北市沒有適時說明正確防疫資訊，造成民眾恐慌。事實是，台北市每天下午1530都召開全台灣最好懂的記者會。

黃瀞瑩說，檢察院出的這一分調查報告，指責台北市政府「輕忽」北農疫情。不看還好，一看真嚇一跳，「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」

黃瀞瑩此文一貼後，民眾黨臉書小編也回應說，「呼籲監察院盡速調查3+11真相，對自己人採取同樣嚴格的檢視，不要淪為政治打手！」