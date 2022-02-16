快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監院指北市輕忽北農疫情 黃瀞瑩嗆：冷氣是開多冷？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府前副發言人、士林北投議員參選人黃瀞瑩今天在臉書嗆監察院，「是辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」圖／引用自黃瀞瑩臉書
北市府前副發言人、士林北投議員參選人黃瀞瑩今天在臉書嗆監察院，「是辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」圖／引用自黃瀞瑩臉書

對於監察院日前公布調查報告，指出北市府輕忽北農疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，還指北市府未能確實掌握萬華「阿公店」商家個數，導致成主要傳播鏈。北市府前副發言人、士林北投議員參選人黃瀞瑩今天在臉書嗆監察院，「是辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」

黃瀞瑩今天也在臉書點出三點質疑，質疑監察院的報告與事實不符。她說，監察院報告說，北市府沒有積極篩檢，但事實是，台北是全台最早開始快篩，那時中央甚至還沒反應過來，北市府的快篩劑是賒帳賒來的，這還不積極？「難道合理化萬華是破口的人，就比較積極嗎？」

黃也提到，報告還說，北市府沒有及早阻斷傳播鏈，事實是，當時的疫調系統有缺陷，北市府看不到外縣市民的資料，偏偏來北農的人外縣市相當多。在北市府的建議下，系統才終於新增轉介功能，至今方便全國疫調，但「監察院秋後算帳卻通通算到北市府頭上，這有道理嗎？」

黃瀞瑩提到，提醒監委，是忘記還是害怕想起，當時柯市長此事曾與陳部長當面溝通，情況才有所改善。能不能積極一點讓這分報告變成「調查報告」好嗎？

黃也說，最後報告還說，台北市沒有適時說明正確防疫資訊，造成民眾恐慌。事實是，台北市每天下午1530都召開全台灣最好懂的記者會。

黃瀞瑩說，檢察院出的這一分調查報告，指責台北市政府「輕忽」北農疫情。不看還好，一看真嚇一跳，「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」

黃瀞瑩此文一貼後，民眾黨臉書小編也回應說，「呼籲監察院盡速調查3+11真相，對自己人採取同樣嚴格的檢視，不要淪為政治打手！」

北市 監察院 黃瀞瑩

延伸閱讀

日本仙北市隔海送暖 募資35萬日圓捐城中城災戶

民眾黨參選人慶元宵 麥當勞姊姊、台南侯漢廷掀熱議

監院指北市輕忽北農疫情 民眾黨回擊：雙標、政治打手

與「學姐」黃瀞瑩同天離職 「侯家軍」明早正式宣布參選

相關新聞

民進黨：婦女保障名額是慣例 新北第九選區無因人設事

民進黨新北市黨部日前決議，在新北市議員選舉第九選區提名一男一女，由於該選區目前只有英系黃琳一位女性爭取提名，等同直接保送...

民眾黨祭天條 酒駕者一律開除黨籍

民眾黨因有議員參選人傳出酒駕前科，引發輿論批評。民眾黨中央委員會今決議，為貫徹「酒駕零容忍」理念，黨員入黨後若發生酒駕行...

【綠2022攻略曝光／下】主權牌搭配「經濟市場去中國化」 綠還有2關鍵問題要面對

民進黨應戰年底縣市長選舉，除將延續主權牌，也將瞄準經濟選民，大打經濟牌，綠營認為，藍營在兩岸與經濟議題的優勢早已被民進黨「逆轉」，且雙方差距會愈來愈大。但國民黨方面認為，民進黨是為選舉，透過政治操作來凸顯經貿議題，蔡政府說經濟好是膨風，民眾根本無感，只覺得物價飆漲，年輕人永遠買不起房。

哀悼林崑海 陳水扁也至靈堂拈香

民進黨「湧言會」精神領袖「海董」林崑海癌逝，享壽68歲，今移靈至高雄市立殯儀館旁的八鳳會館，下午舉辦入殮儀式，政界、媒體...

藍營首選青年可加權百分百 資歷深淺看法大不同

國民黨中常會今通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，擴大青年參與方面，辦法規定35歲以下青年，民意調查結果可...

國民黨問題是不敢言統而非暗獨 跟民進黨身後拿香跟拜別妄想重新執政

中國大陸官媒《人民政協報》14日刊出「促統必須同時和島內兩股勢力作鬥爭」評論文章，點名國民黨籍立委林為洲、陳以信為表面支持一個中國的「暗獨」，指其危害不會亞於「明獨」。林為洲回應，中華民國就是主權獨立的國家，中華民國是國家的名稱，如果這樣都要被稱作台獨，台灣大多數人都是台獨；陳以信強調自己最支持中華民國，最反對台獨，親美和陸是國民黨的政策，他赴美尋求平衡台灣與美陸關係及國民黨重新執政之路，不該被視為反華之舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。