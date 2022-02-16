陳適庸明天告別式不公祭 生前爭取開發外傘頂洲未完成
嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日腎臟癌過逝，享壽74歲，遺體靈位在嘉義市立殯儀館，明天上午7點半舉行家祭告別式，不辦公祭，陳適庸1989年就任縣長，任內為解決財政困境，首開地方自治先例，推動發行縣建設公債，並爭取中央同意開發外傘頂洲，兩項都是創舉，但因連任失利，政局變動時移勢轉，最後都未成功。
政壇人士說，哈佛法學博士陳適庸，上任訂嘉縣府建設公債發行辦法，經議會審議通過，選擇從憲法中找到發行公債法源，他當時坦承這項創舉性做法具爭議性，且是籌措財源「下策」。
因為依台灣省各縣市實施綱要，並沒有發行公債的權利，卻形成政治民意壓力，逼得當時省府向中央爭取財源，以補助款協助地方政府，渡過財政難關，陳適庸這招「回歸憲法」方法，逼出「補助款」。
另，陳適庸積極爭取開發東石鄉沿海「移動國土」外傘頂洲，爭取納入經建六年計畫，盼突破經濟瓶頸，縣府規畫「外傘頂洲東石沿海綜合開發計畫」，獲當時行政院長郝柏村支持，陳陪郝搭直升機從空中視察外傘頂洲。
外傘頂洲東石沿海開發面積廣達1萬2千公頃，計畫開發海岸水庫、海埔新生地、深水港、工業區、住宅濱海遊樂區、新市鎮等，可惜陳適庸當時提出開發外傘頂洲縣政願景，因陳連任失利，郝柏村下台，政局變動時移勢轉，未能完成，漂移國土外傘頂洲開發計畫，至今逾30年，中央固沙工程還未啟動，讓人感嘆。
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