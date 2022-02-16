陳適庸明天告別式不公祭 生前爭取開發外傘頂洲未完成

中國大陸官媒《人民政協報》14日刊出「促統必須同時和島內兩股勢力作鬥爭」評論文章，點名國民黨籍立委林為洲、陳以信為表面支持一個中國的「暗獨」，指其危害不會亞於「明獨」。林為洲回應，中華民國就是主權獨立的國家，中華民國是國家的名稱，如果這樣都要被稱作台獨，台灣大多數人都是台獨；陳以信強調自己最支持中華民國，最反對台獨，親美和陸是國民黨的政策，他赴美尋求平衡台灣與美陸關係及國民黨重新執政之路，不該被視為反華之舉。

2022-02-16 17:11