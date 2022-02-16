林崑海今入殮 「湧言會跳船說」遭王定宇駁斥

今天是民進黨「湧言會」精神領袖林崑海入殮儀式，立委王定宇、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安，包括三立主播廖筱君等人來哀悼。王定宇也向媒體一一駁斥不實報導，王指出，海董剛離開，媒體錯誤報導對他、當事人都是傷害，外界所謂的跳船說、群龍無首、湧言會在三立政論節目的曝光等都不屬實。「湧言會從成立的命名、組織架構都決定是集體決策領導，連命名都是一起取好的。」海董是精神導師、領袖。但湧言會從決策、定名，林崑海都沒有參與。

王定宇說，林崑海為了台灣很多生意寧可不做，讓人敬佩，身為媒體經營者，他對國家的監督、關心也廣為人知，「我們今天特地來見董事長最後一面」，王定宇說，自己跟海董很久，海董離開就像自己第二次面臨父親離開般痛，「我自己昨晚夢到林崑海，夢中林崑海如往常到台南大啖美食，點了一桌菜，但王定宇吃不下，還被林崑海罵說「以後不找你吃飯了」，王沈默一會眼眶泛紅說，「確實以後也都沒機會了。」

王定宇說，林崑海的離開對湧言會成員是非常傷心的事，但湧言會的組織運作照常，決策委員分工清楚。「我們會更團結、茁壯回應董事長的提攜。」湧言會成立之初即建立集體決策、領導制度，專注公共政策，著力於培養本土派青壯世代人才，面對民進黨黨職改選和年底選舉，湧言會有信心有更多的席次來回應支持的人。

王定宇澄清，媒體報導陳啟昱、市議會陳慧文等人跳船是不實報導，「這些人都是湧言會的合作夥伴，本來就不是湧言會成員，哪來的跳船說。」王定宇認為這些說法對當事人也會造成困擾，「人不是那麼薄情寡義的，他們本來就不是成員，也沒有跳船問題。」

王定宇也說，湧言會有信心，在這次黨中央的中常委、中執委改選，湧言會將會有更多的席次（目前湧言會有1席中常委4席中執委），「我們會不斷成長，不只是為了派系，也是為了黨和台灣努力，湧言會樂於跟各派系合作，競爭只是一時的，多數時間是合作。」