林崑海今入殮 「湧言會跳船說」遭王定宇駁斥
今天是民進黨「湧言會」精神領袖林崑海入殮儀式，立委王定宇、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安，包括三立主播廖筱君等人來哀悼。王定宇也向媒體一一駁斥不實報導，王指出，海董剛離開，媒體錯誤報導對他、當事人都是傷害，外界所謂的跳船說、群龍無首、湧言會在三立政論節目的曝光等都不屬實。「湧言會從成立的命名、組織架構都決定是集體決策領導，連命名都是一起取好的。」海董是精神導師、領袖。但湧言會從決策、定名，林崑海都沒有參與。
王定宇說，林崑海為了台灣很多生意寧可不做，讓人敬佩，身為媒體經營者，他對國家的監督、關心也廣為人知，「我們今天特地來見董事長最後一面」，王定宇說，自己跟海董很久，海董離開就像自己第二次面臨父親離開般痛，「我自己昨晚夢到林崑海，夢中林崑海如往常到台南大啖美食，點了一桌菜，但王定宇吃不下，還被林崑海罵說「以後不找你吃飯了」，王沈默一會眼眶泛紅說，「確實以後也都沒機會了。」
王定宇說，林崑海的離開對湧言會成員是非常傷心的事，但湧言會的組織運作照常，決策委員分工清楚。「我們會更團結、茁壯回應董事長的提攜。」湧言會成立之初即建立集體決策、領導制度，專注公共政策，著力於培養本土派青壯世代人才，面對民進黨黨職改選和年底選舉，湧言會有信心有更多的席次來回應支持的人。
王定宇澄清，媒體報導陳啟昱、市議會陳慧文等人跳船是不實報導，「這些人都是湧言會的合作夥伴，本來就不是湧言會成員，哪來的跳船說。」王定宇認為這些說法對當事人也會造成困擾，「人不是那麼薄情寡義的，他們本來就不是成員，也沒有跳船問題。」
王定宇也說，湧言會有信心，在這次黨中央的中常委、中執委改選，湧言會將會有更多的席次（目前湧言會有1席中常委4席中執委），「我們會不斷成長，不只是為了派系，也是為了黨和台灣努力，湧言會樂於跟各派系合作，競爭只是一時的，多數時間是合作。」
針對媒體報導三立電視台過去在處理新聞和政論節目上皆捧湧言會成員，提升成員影響力。王定宇說，三立從沒有用派系決定誰能上節目，誰不能上節目，「 講白了電視台是看收視率的，沒有收視率電視台也不會自砸招牌。」王定宇指出，大家開電視就知道，其他派系的人怎麼還沒參加湧言會，這根本是誤解。三立是獨立的媒體，自主經營，收視率、閱聽人和媒體立場的考量比政治更重要。
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