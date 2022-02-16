獨／華視擬聘莊豐嘉特助為一級主管 工會炸鍋

華視前總經理莊豐嘉1月21日在董事會主動請辭獲准，依民事法委任解除規定，莊豐嘉特助劉桂蘭也同時卸任，但華視代理總經理陳雅琳將在明天下午董事會提案，回聘劉桂蘭為一級主管，據指出為新媒體部經理，工會日前遞交陳情信給陳雅琳和董事長陳郁秀，「強烈反對劉桂蘭繼續在華視擔當任何職務」，若華視一意孤行，不排除工會董事明天董事會退席抗議「直球對決」。

立法院今年初協商總預算期間，國民黨提案凍結華視預算，莊豐嘉爆出要「修理」在野黨，惹怒朝野黨鞭，民進黨團總召柯建銘要求文化部處理，莊豐嘉在朝野共識下請辭。

據了解，莊豐嘉主動請辭，屬於「志願離職」，任期到1月31日，但上次華視董事會未一併處理特助解任問題，華視不僅加發1個月「預告薪資」17萬元給劉桂蘭，還有意讓她真除為一級主管，讓華視內部深自以為不妥。

工會日前拜會陳雅琳表達反對意見，陳有意將劉回聘調任為新媒體部經理，工會更強烈不滿，質疑董事會看守之期不應破壞制度，為特定人士留任而巧立名目。

工會指出劉桂蘭不適任三大理由：

一、劉桂蘭於109年12月18日擔任「109年台語影音計畫」精緻劇集招標評審會議主席，發生護航評審請假「預打分數」，更發生「停止錄音討論」、「更改分數」等爭議，嚴重打擊華視聲譽，劉事後僅遭受「申誡一次」處分，許多同仁皆表不滿。

二、劉桂蘭任職期間被委以新媒體部代經理，但她對其負責業務一知半解，董事長亦曾點名其績效達成率極差，110年新媒部收入達成率僅58.27%，明顯不適任。

三、劉桂蘭在主持勞資會議時打壓勞方意見、視基層同仁勞動權益與福祉為無物，絕非勝任主管職務之人才。