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烏俄危機誰是贏家？林郁方：小國無法影響強權的遊戲
對於烏俄危機，國政基金會國家安全組召集人林郁方今天預言，緊張狀態應該已經過去，而整場危機中，美國、歐盟及俄羅斯是最大贏家，烏克蘭則是最大輸家，台灣民眾看到這個過程後，應牢記在大國政治的戲碼中，小國永遠無法影響強權遊戲。
國家政策研究基金會今(16日)召開「共軍對台軍事威脅 (2022~2027)」座談會，與會的林郁方表示上開看法。
對於烏克蘭危機，林郁方認為緊張狀態應該已經過去，烏克蘭駐英大使在接受媒體訪問時公開表示烏克蘭將被迫放棄加入北約的計畫；雖然烏國外交部事後否認，但這很有可能是經過授意的訊息釋放，法德等國的穿梭外交已有效降低軍事衝突的可能性。
林郁方認為，在整場危機中，美國、歐盟及俄羅斯是最大贏家，烏克蘭則是最大輸家，台灣民眾在看到這個過程後，應該牢記在大國政治的戲碼中，小國永遠無法影響強權遊戲。
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