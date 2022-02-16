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傳CPTPP將開會 學者籲加拿大政府助台加入

聯合報 / 記者張加／即時報導
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）傳出2月17日將召開會議討論台灣、中國及厄瓜多的新入會申請案。示意圖。本報資料照片
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）傳出2月17日將召開會議討論台灣、中國及厄瓜多的新入會申請案。示意圖。本報資料照片

加拿大學者史國良撰寫專文，呼籲加拿大政府「應該幫助台灣加入CPTPP」，可透過此舉展現領導力。

傳CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）將於17日視訊開會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多的新入會申請案。

「金融郵報」（Financial Post）15日刊登渥太華大學教授史國良（Scott Simon）的文章指出，美國國會通過「美國競爭法」，該法案應該讓加拿大意識到印太區域的新貿易藍圖，而加拿大應該把握機會。

文章寫道，加拿大需要迅速採取行動，由於加拿大是CPTPP的會員，可透過邀請新會員加入該協定以展現領導力，台灣是一個選項。

史國良表示，台灣去年已申入CPTPP，中國大陸也希望加入，且肯定會試圖阻擋台灣加入，但中國大陸在勞工、環境、人權問題上，都沒有達到該協定的高標準。

史國良指出，中國大陸與台灣同時提出申請，看似對CPTPP構成地緣政治困境，但也是機遇；會員國應根據申請方過去的記錄嚴格評估，例如他們過去的經濟與貿易政策是否違反世貿組織（WTO）原則，是否將貿易行為武器化以對他國施加經濟壓力，以及是否強迫勞動違反人權。

「台灣顯然會是更令人放心的夥伴，而加拿大應該支持其加入CPTPP，因為在自由、民主、人權和法治方面共享價值。」史國良認為，加拿大可以效仿日本，以「戰略觀點、國人理解」公開歡迎台灣加入。

面對中國大陸外交抗議，史國良建議加拿大和日本與澳洲一樣，表態歡迎所有符合CPTPP標準的WTO與APEC會員加入，只要中方符合同樣的標準，並致力於尋求區域和平，加拿大也將歡迎它加入；CPTPP的長期目標並非排除中國，而是鼓勵它改變自己的行為。

我外交部發言人歐江安昨表示，關於CPTPP相關會議及議程等各項訊息，由於CPTPP一向不對外公開，我方也不進行評論；但無論CPTPP是否召開會議及討論何項議程，加入CPTPP是我國當前重要經貿政策，外交部將與各相關單位共同密注及掌握有關進展，並持續做好自身的準備及全力爭取CPTPP成員國對我案的支持，以及早達成入會目標。

加拿大 人權

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