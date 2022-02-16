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獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

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林崑海今移靈八鳳會館 靈堂簡樸遵循生前作風

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
三立董事長林崑海前天晚間罹癌病逝，今移靈至高雄市殯旁的八鳳會館，靈堂佈置莊嚴、簡樸。記者張議晨／攝影
三立董事長林崑海前天晚間罹癌病逝，今移靈至高雄市殯旁的八鳳會館，靈堂佈置莊嚴、簡樸。記者張議晨／攝影

民進黨「湧言會」精神領袖林崑海因頭頸癌惡化，前晚病逝高雄榮總，享壽68歲。原先林崑海豎靈在靜思園，今移靈至高雄市立殯儀館旁的八鳳會館。

今上午靈堂完成佈置，約11點半前完成移靈，林崑海生前作風簡樸，禮廳佈置遵循林的生前作風，以莊嚴、簡樸為主。

林一手扶植的民進黨派系「海派」實力強勁，橫跨政媒也引發雜音，近年轉型為「湧言會」，力圖擺脫海董色彩。

今早湧言會核心成員、民進黨立委趙天麟，也有到林崑海靈堂致意；林崑海打造的媒體、地產帝國，與政商兩界交好，各界花籃已陸續送抵靈堂。

原先傳出蔡英文總統、行政院長蘇貞昌要趁台灣燈會點燈前空檔，另排行程前往靈堂弔唁，考量行程過於緊湊才取消，將另擇日前往。

今林崑海妻子張秀與2子1女陪伴在旁，至於告別式日期，預計由家屬討論後再行決定。

林崑海橫跨政商兩界，各界花籃陸續送抵會場。記者張議晨／攝影
林崑海橫跨政商兩界，各界花籃陸續送抵會場。記者張議晨／攝影
林崑海橫跨政商兩界，各界花籃陸續送抵會場。記者張議晨／攝影
林崑海橫跨政商兩界，各界花籃陸續送抵會場。記者張議晨／攝影

林崑海 民進黨 台灣燈會

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