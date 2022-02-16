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林崑海今移靈八鳳會館 靈堂簡樸遵循生前作風
民進黨「湧言會」精神領袖林崑海因頭頸癌惡化，前晚病逝高雄榮總，享壽68歲。原先林崑海豎靈在靜思園，今移靈至高雄市立殯儀館旁的八鳳會館。
今上午靈堂完成佈置，約11點半前完成移靈，林崑海生前作風簡樸，禮廳佈置遵循林的生前作風，以莊嚴、簡樸為主。
林一手扶植的民進黨派系「海派」實力強勁，橫跨政媒也引發雜音，近年轉型為「湧言會」，力圖擺脫海董色彩。
今早湧言會核心成員、民進黨立委趙天麟，也有到林崑海靈堂致意；林崑海打造的媒體、地產帝國，與政商兩界交好，各界花籃已陸續送抵靈堂。
原先傳出蔡英文總統、行政院長蘇貞昌要趁台灣燈會點燈前空檔，另排行程前往靈堂弔唁，考量行程過於緊湊才取消，將另擇日前往。
今林崑海妻子張秀與2子1女陪伴在旁，至於告別式日期，預計由家屬討論後再行決定。
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