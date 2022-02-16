福島食品即將進口 國民黨呼籲：別買、別吃最安全

行政院上周宣布開放日本福島食品進口，引發國人對食品安全疑慮。國民黨上午舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會，呼籲民眾不要購買和食用福島食品，高喊「政府為國人健康把關，保護下一代食品安全」口號，要求蔡政府嚴格把關、清楚標示，聽見人民的心聲。

國民黨副秘書長王育敏表示，TVBS民調顯示有55%民眾表示政府進口核食不會購買，因此國民黨立院黨團已提出相關主張，對於福島縣市的乳製品、嬰幼兒食品應該要維持不進口，進口的產品也都要逐批抽驗，為人民食安把關，另外一定要建立核食受害的補償機制。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，從過去的空汙、萊豬到現在的核食問題都帶給台灣人民很大的傷害，福島食品進口即將叩關，現在台灣必須要求福食「零檢出」，中央、地方把關也必須一條心，中央不能否決地方嚴格把關的動作。他也呼籲大家別買、別吃福食，沒有任何威脅的食品才是民眾真正需要的。

放射科醫師陳復華提醒，現在吃福島食品雖然不會有立即的危險，但輻射劑量是累積的，所以能不接受就不接受，「輻射恆久遠，落成永留存」；藥師沈采穎也說，吃核食需要時間證明是否有問題，難道50年政府要來負擔這個風險嗎？

王育敏表示，為了醫療健康去照X光是不得已，但能選擇吃進去身體的是不含輻射的食物，政府完全採納日本的標準，可是日本民間團體、南韓的地方政府卻可以用更嚴格的標準，強硬的姿態去禁止，為何台灣政府人民的食安上要退讓呢？麻煩蔡政府聽見人民的心聲。