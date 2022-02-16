快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福島食品即將進口 國民黨呼籲：別買、別吃最安全

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會。記者劉宛琳／攝影

行政院上周宣布開放日本福島食品進口，引發國人對食品安全疑慮。國民黨上午舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會，呼籲民眾不要購買和食用福島食品，高喊「政府為國人健康把關，保護下一代食品安全」口號，要求蔡政府嚴格把關、清楚標示，聽見人民的心聲。

國民黨副秘書長王育敏表示，TVBS民調顯示有55%民眾表示政府進口核食不會購買，因此國民黨立院黨團已提出相關主張，對於福島縣市的乳製品、嬰幼兒食品應該要維持不進口，進口的產品也都要逐批抽驗，為人民食安把關，另外一定要建立核食受害的補償機制。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，從過去的空汙、萊豬到現在的核食問題都帶給台灣人民很大的傷害，福島食品進口即將叩關，現在台灣必須要求福食「零檢出」，中央、地方把關也必須一條心，中央不能否決地方嚴格把關的動作。他也呼籲大家別買、別吃福食，沒有任何威脅的食品才是民眾真正需要的。

放射科醫師陳復華提醒，現在吃福島食品雖然不會有立即的危險，但輻射劑量是累積的，所以能不接受就不接受，「輻射恆久遠，落成永留存」；藥師沈采穎也說，吃核食需要時間證明是否有問題，難道50年政府要來負擔這個風險嗎？

王育敏表示，為了醫療健康去照X光是不得已，但能選擇吃進去身體的是不含輻射的食物，政府完全採納日本的標準，可是日本民間團體、南韓的地方政府卻可以用更嚴格的標準，強硬的姿態去禁止，為何台灣政府人民的食安上要退讓呢？麻煩蔡政府聽見人民的心聲。

福島食品 核食 國民黨

延伸閱讀

影／政府開放福食 國民黨不滿綠營擋修學校衛生法

中共官媒指藍委暗獨 朱立倫批評戰狼嘴臉跋扈獨斷

蘇貞昌未及為海董拈香 批國民黨逢迎中國仍是暗獨

轟缺蛋應對無方 藍黨團：陳吉仲忙著開放福島食品

相關新聞

民進黨：婦女保障名額是慣例 新北第九選區無因人設事

民進黨新北市黨部日前決議，在新北市議員選舉第九選區提名一男一女，由於該選區目前只有英系黃琳一位女性爭取提名，等同直接保送...

民眾黨祭天條 酒駕者一律開除黨籍

民眾黨因有議員參選人傳出酒駕前科，引發輿論批評。民眾黨中央委員會今決議，為貫徹「酒駕零容忍」理念，黨員入黨後若發生酒駕行...

【綠2022攻略曝光／下】主權牌搭配「經濟市場去中國化」 綠還有2關鍵問題要面對

民進黨應戰年底縣市長選舉，除將延續主權牌，也將瞄準經濟選民，大打經濟牌，綠營認為，藍營在兩岸與經濟議題的優勢早已被民進黨「逆轉」，且雙方差距會愈來愈大。但國民黨方面認為，民進黨是為選舉，透過政治操作來凸顯經貿議題，蔡政府說經濟好是膨風，民眾根本無感，只覺得物價飆漲，年輕人永遠買不起房。

哀悼林崑海 陳水扁也至靈堂拈香

民進黨「湧言會」精神領袖「海董」林崑海癌逝，享壽68歲，今移靈至高雄市立殯儀館旁的八鳳會館，下午舉辦入殮儀式，政界、媒體...

藍營首選青年可加權百分百 資歷深淺看法大不同

國民黨中常會今通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，擴大青年參與方面，辦法規定35歲以下青年，民意調查結果可...

國民黨問題是不敢言統而非暗獨 跟民進黨身後拿香跟拜別妄想重新執政

中國大陸官媒《人民政協報》14日刊出「促統必須同時和島內兩股勢力作鬥爭」評論文章，點名國民黨籍立委林為洲、陳以信為表面支持一個中國的「暗獨」，指其危害不會亞於「明獨」。林為洲回應，中華民國就是主權獨立的國家，中華民國是國家的名稱，如果這樣都要被稱作台獨，台灣大多數人都是台獨；陳以信強調自己最支持中華民國，最反對台獨，親美和陸是國民黨的政策，他赴美尋求平衡台灣與美陸關係及國民黨重新執政之路，不該被視為反華之舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。