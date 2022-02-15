黃心華與日方關切 福食下一步讓核災氚廢水排入海洋？

新北市議員擬參選人黃心華競選辦公室今天與台北市前市長郝龍斌辦公室，聯合邀請關注核災地區食品安全、且目前居住在日本福島當地的核醫學專家森田康彥博士（採語音連線），以及日籍作家本田善彥、日籍資深媒體人早田健文、日本國立埼玉大學生物環境科學專攻理工學博士苗迺蕙，共同探討開放日本核食輸入的關鍵影響課題。

郝龍斌表示，我國與日本向來友好，但台灣民眾難以理解為何日本一定要台灣接受核食？政府宣稱風險「可忽略」，但對於不幸吃下核食的民眾來說，就是百分百的影響。此外食品問題除了日方必須提供安全檢測的保證數據之外，也需要注意核食對民眾的「心理衝擊」，處理不慎，很可能會讓整體的日本食品市場受到波及。

現居福島地區的森田康彥表示，日本政府對於輻射把關的態度不積極，是最大的問題。日本政府及電力公司，僅選擇性的公布少數資料，導致民眾不相信日本政府，進而由民間自力救濟成立檢測把關組織。森田博士認為，日本政府想藉由台灣開放核食，營造「有外國背書的氛圍」，在這樣的氛圍下，下一步就是要讓核災的「氚廢水」排入海洋。

森田博士也認為，台灣政府有權要求日本政府交出完整的監測資料，且台灣應該要設置第三方實驗室，讓民眾可以隨時自行檢測有疑慮的食品，才能降低台灣民眾的疑慮。

在對於健康的長期影響方面，郝龍斌則強調，鍶和鈣的作用機理相近，會被骨骼吸收，對人體的傷害風險非常大，對此，苗迺蕙博士也贊成要特別重視嬰幼兒食品的把關，否則一旦吃進核食，對該名成長中的孩童，影響就是一輩子。

另一方面，食品輻射檢測的流程及相關問題未必如此單純。森田博士表示，很大一個問題是檢測的費用，可能比食品本身還貴。檢測過程其實要經過很麻煩的處理且耗時2～4週，對於生鮮食品、蔬果來說恐怕有困難。

黃心華則認為，未來政府所謂的檢測量能，有一部份是由電力公司的實驗室、大學的災害防救實驗室支援，到底這些實驗室是否有能力處理「生鮮食品」的檢驗？是否有合格專業認證的操作人員（或只是由研究生或研究助理充當）？

黃心華也提出，台灣輸入大量日本食品，但過去十年以來，雖然對於九大類食品實施逐批檢測，但平均每天只有大約1件的乳製品檢測樣本、每天只有約4件的茶葉檢測樣本，足見過去所謂的「逐批抽樣」，仍有強化空間。