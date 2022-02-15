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蘇貞昌未及為海董拈香 批國民黨逢迎中國仍是暗獨

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌（前）在台灣燈會開燈儀式前受訪。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌（前）在台灣燈會開燈儀式前受訪。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今晚到高雄衛武營參加2022台灣燈會點燈儀式，會前受訪表示，原本要去三立董事長林崑海靈前拈香，但因靈堂未布置好，改日再來致意。對於中共官媒稱立法院前年通過國民黨提案「恢復美國邦交」、「美軍協防台灣」，是明確台獨。他說，中國意圖併吞台灣，老是指手畫腳，中國國民黨不必再去刻意逢迎中國，因為在中國的眼中，主張中華民國仍是「暗獨」。

三立董事長林崑海在高雄病逝，蘇貞昌說，林董事長白手起家，一生奮鬥，堅持台灣主權立場，令人敬佩。不幸仙逝，我們感到不捨，請家屬節哀。原本今日要先去拈香，但因靈堂未布置好，改天適當時機會特別來致意，並慰問家屬。

中共官媒稱立法院前年通過國民黨提案「恢復美國邦交」、「美軍協防台灣」，是明確台獨。蘇貞昌表示，立法院作為國家最高民意機關，展現主流民意，是正當的職權行使，中國意圖併吞台灣，老是指手畫腳，非常不當。同時還就一些國民黨立委言行妄加批評，說是什麼「暗獨」，由此可見，中國國民黨不必再去刻意逢迎中國，因為在中國的眼中，哪怕你主張中華民國，他都還認為你是「暗獨」。

蘇貞昌說，在中國的眼中，只有他一個國家，沒有什麼台獨、什麼中華民國，都沒有，就是要併吞臺灣，所以全體台灣國人同胞應該團結一致，堅持國家主權，捍衛民主自由。還有極少數人對中國存有任何幻想，那都是不在中國的眼裡，不必再做那種違背主流民意的事了。

國民黨 蘇貞昌 台獨

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