郝龍斌、黃心華與日本專家談福食 齊憂檢測量能不足

行政院日前宣布解除日本福島地區食品進口禁令，可能不用多久就會進口台灣，新北市議員擬參選人黃心華今與國民黨前副主席郝龍斌辦公室，邀請日本專家討論，專家們皆憂心食品檢測問題。郝龍斌認為，民眾不幸吃到是百分百影響；黃心華則質疑檢測量能，認為仍有強化空間。

黃心華今與郝龍斌聯合邀請日籍作家本田善彥、日籍資深媒體人早田健文、日本國立埼玉大學生物環境科學專攻理工學博士苗迺蕙，共同探討開放日本核食輸入的關鍵影響，目前居住在日本福島當地的核醫學專家森田康彥博士也透過線上語音參與討論。

郝龍斌表示，我國與日本向來友好，但民眾難以理解為何一定要接受核食，政府雖然宣稱風險「可忽略」，但對於不幸吃到的民眾來說是百分百的影響。像鍶和鈣的作用機理相近，會被骨骼吸收，對人體的傷害風險非常大，且政府除在安全把關外，也因注意核食對民眾的「心理衝擊」，若處理不慎，可能導致日本食品市場受波及。

森田康彥表示，日本對輻射把關的態度不積極，政府及電力公司，僅選擇性的公布少數資料，導致民眾不相信日本政府，因此民間只能自力救濟成立檢測把關組織；相關地區食品若要輸台，日本應該提供完整資料，先主動說服台灣。

森田康彥認為，日本想藉由台灣開放核食，營造「有外國背書的氛圍」，在這樣的氛圍下，下一步就是要讓核災的「氚廢水」排入海洋，台灣有權要求日本交出完整監測資料，且台灣應該要設置第三方實驗室，讓民眾可以隨時自行檢測有疑慮的食品。

早田健文舉「日本熊本蛤」的案例說明，有大陸產的蛤送到熊本放一陣子就變熊本蛤，所以只靠「產地標示」是不足的，還必須透過產銷履歷便補漏洞。

森田康彥則說，要杜絕「偽造產地」幾乎不可能，台灣唯有自己積極檢測把關，才能產生嚇阻效果，但食品輻射檢測的流程及相關問題不單純，且檢測費用可能比食品本身還貴，還需耗時2～4周，對於生鮮食品、蔬果來說恐怕有困難。

黃心華認為，政府所謂的檢測量能，有一部份是由電力公司的實驗室、大學的災害防救實驗室支援，到底有無有合格專業認證的操作人員及能力處理「生鮮食品」的檢驗？