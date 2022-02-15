蔡英文接見美智庫「傳統基金會」創辦人佛訥 盼支持台美FTA

蔡英文總統今天下午在總統府接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）及研究經理金凡中。她表示，希望佛訥和「傳統基金會」繼續支持深化台美關係，包括展開自由貿易協定（FTA）及數位經濟協定（DEPA）的談判。

蔡總統說，今天是元宵節，也是新春團聚的日子，很開心跟老朋友佛訥相聚，佛訥是台灣的好朋友，也是老朋友，她上任以來，常常可以和佛訥見面交流。記得2019年，就在總統府見過兩次面，因為疫情的關係，這次再次會面，可能是相隔最久的一次。

蔡總統說，感謝「傳統基金會」長期支持台美關係穩定成長，尤其是傳統基金會推崇民主跟市場自由等價值，也是台灣非常重要的發展方向。從去年公投結果顯示，台灣人民已經展現出積極參與國際的決心，政府最近調整日本食品輸入的管制措施，也是再一次展現台灣願意接受國際標準，有決心解決困難的貿易問題，並且迎向高標準的國際經貿體系

蔡總統說，她注意到「傳統基金會」昨天發布2022年全球經濟自由度報告，台灣再度名列第6名，在亞太地區僅次於新加坡及紐西蘭，這也顯示，對於打造自由經貿環境，台灣的努力和表現已經受到肯定。台灣身為WTO（世界貿易組織）及APEC（亞太經濟合作會議）等多邊經貿組織的成員，希望更積極參與區域經濟整合，因此台灣也積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），同時也會持續跟全球民主夥伴繼續深化各領域合作關係，希望佛訥和「傳統基金會」繼續支持深化台美關係，包括展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判。

蔡總統也說，威權主義的擴張，是全球關注的議題，佛訥從多年前第一次訪問台灣，一路見證台灣民主轉型發展，非常了解台灣對民主自由的堅持，台灣會持續守住民主防線，跟美國等理念相近的民主國家攜手合作，堅定捍衛印太區域和平穩定及守護民主人權。新的一年，期待台美之間有更多合作成果。

佛訥表示，「傳統基金會」27年來，每年都會發布經濟自由度報告，一開始台灣成績大約全世界27名，如今台灣的排名更高了，雖然現在有很多挑戰，但分析這些資料的時候，得到了振奮人心的結果，這5年內，台灣的排名穩定地向上成長。

佛訥表示，過去40年來，台灣和美國在「台灣關係法」之下，發展了非常特別的情誼，他也說，他的頭髮已經白了，還記得「台灣關係法」剛通過時，得到美國參眾兩院跨黨派支持，在卡特總統執政時通過。如今台灣和美國強健的雙邊關係依然是跨黨派的意志，無論是在國會或行政部門，無論是川普或拜登執政，這是美國人民的意志，「我們相信應該與台灣維持良好的關係，因為台灣代表許多重要價值。」