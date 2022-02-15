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她跟上PO「5年前自己」...婚紗美照亮相 網驚呼：政壇林青霞
近日，社群媒體掀起「敢不敢PO出至少5年前的自己」挑戰，這股熱潮也吹到政壇圈，昨（14）日情人節，國民黨北市議員王鴻薇也在臉書貼出多年前的婚紗照，讓許多人看了驚呼，「超像林青霞！」
王鴻薇在情人節當天PO出1991年拍的婚紗照，身穿一席白色婚紗，回眸一笑令網友看了直呼「太美了」、「好像林青霞！」，王鴻薇也感嘆「既然是情人節又要放老照片，那就來個有歷史光澤的浪漫」。
昔日美照曝光後引來大批網友朝聖，前國民黨考紀會主委、律師葉慶元也留言，「鴻薇議員為什麼要貼林青霞的婚紗照呢？」，國民黨立委鄭正鈐也回應「這...和現在一樣年輕耶！」，網友們也紛紛大讚，「好美啊！鴻薇議員年輕時是個美人胚子」、「真的好像林青霞，美呆了」、「好美好有氣質，讚！」
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