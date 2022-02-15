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監院指北市輕忽北農疫情 民眾黨回擊：雙標、政治打手

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
衛福部長陳時中(左)與台北市長柯文哲(右)去年7月視察環南市場。圖／udn直播
衛福部長陳時中(左)與台北市長柯文哲(右)去年7月視察環南市場。圖／udn直播

本土疫情去年5月大爆發，台北市萬華為重災區，監察院調查報告直指，台北市政府輕忽北農場域新冠疫情感染，發現首例後近1個月內未能積極落實篩檢，及時發現潛在感染源。對此民眾黨回擊，監察院啟動調查「3+11」決策近8個月來完整報告未出，針對萬華及北農的調查報告，卻能火速出爐，甚至用粗暴言論惡意帶風向，「進度之快簡直是『雙標』的典範，監察院又再度淪為政治打手。」

民眾黨指出，病毒不會從土裡長出來，台灣也沒有蟲洞直通英國，中央把防疫不力的鍋甩給地方政府，真的大可不必。諾富特混居案與3+11政策的失誤，才是去年5月疫情爆發的破口，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也證實，華航諾富特、宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會及萬華群聚案都有相同的基因定序。

民眾黨表示，針對萬華阿公店疫情，絕非監察院所指未掌握。5月疫情發生後，北市旋即讓172家停止營業，並透過溝通宣導、場所輔導、嚴格督導，不斷要求業者精進防疫，一直到11月正式申請復業，目前為止申請復業完成的有95家，北市府也改善周邊環境，拆除違建、清除雜物及燈亮水溝通等。

民眾黨批評，監察院對北農案嚴重誤導視聽，當時疫調以居住地為主，並非工作地，由各地方政府各自為政，部分攤商住在外縣市，僅工作時到北農，無法得知位於哪個市場、哪個攤位。後來北市府對百名人員做完整疫調，並向監察院報告，監察院也認同中央確有漏洞，「如今這份報告卻刻意忽略北市提供的疫調與匡列紀錄，截取內容別有用心」。

民眾黨表示，綠營人士與側翼屢次說破口在萬華，甚至有台北市議員說出「全台灣陪雙北坐牢」這般仇恨言論，只是為了轉移外界咎責的注意力。指揮官陳時中數度說「我負責」，卻堅稱「3+11和800條人命有什麼關係？」閣揆蘇貞昌後來向800多名染疫身故者表達「深感檢討」，卻又不認華航諾富特案與後來的社區疫情有關。「官字兩個口，什麼話都說得出口，民眾的生命淪為綠營政治鬥爭的工具，這樣的監察院，我們不要」。

監察院 北市 疫情

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