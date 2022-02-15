游錫堃：感謝韓國政府維護東北亞民主及安全的決心

立法院長游錫堃今天上午接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元，游錫堃表示，去年5月韓美兩國在美國華府舉行高峰會，韓國總統文在寅與美國總統拜登於聯合聲明中，強調台海和平穩定之重要性，美國也重申美韓「共同防禦條約」承諾，對台灣意義重大，感謝韓國政府對維護東北亞民主及安全所展現的決心。

游錫堃指出，台韓兩國均曾被侵略、殖民，亦曾經歷威權統治與民主轉型過程，因此面對強權壓迫，絕不會輕易低頭。近期韓國滑冰選手在北京冬奧「短道速滑」競賽項目遭遇裁判不公事項，台灣寄予高度關心。特別是中國駐韓大使館在事後強硬指責南韓民眾及政府的態度，再次讓大家看到中國「戰狼外交」式的侵犯，讓鄰近國家感受不安。

他表示，近年來，愈來愈多國家警覺到中國對開放社會及民主思想的威脅，這也是為什麼此次北京冬奧面臨英、美、加、澳等十多個國家外交抵制。台灣有責任提醒友邦，中國傳統政治思想是「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」的天朝心態，大家一定要小心。

游錫堃表示，韓國與台灣既是經濟上合作的夥伴，更是重要的民主同盟夥伴，雙方共享自由、民主、人權和法治普世價值，韓國總統大選預計於3月9日舉行，是韓國民主化後的第8次選舉，只有自由民主國家的國民才能用神聖的一票決定國家的未來，院長最後預祝韓國大選順利。

鄭炳元表示，台韓兩國雙方貿易額已突破500億美元，雙方互訪人數也已超過250萬人次，他將在此基礎上持續深化雙邊實質合作關係，並盼疫情趨緩後雙方國會交流恢復至過去的榮景。

外界關切游錫堃是否規劃今年7、8月立法院休會期間展開上任以來首次出訪，拚國會外交。游錫堃在立法院回應媒體詢問時指出，出訪事宜仍待規劃。

游錫堃說，2020年9月1日維特齊（Miloš Vystrčil）到立法院演講，當時就邀請他訪問捷克。維特齊返國後還幾次寫信提及此事，他答應維特齊在疫情緩和後就會考慮訪問捷克。

去年疫情緊張，沒有機會回訪捷克，游錫堃說，今年看起來大家都接種了疫苗，應該會比較好，所以希望今年一定要找一個時間回訪捷克，促進國會外交，讓兩國邦誼更加深化。