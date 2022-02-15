強制換血！國民黨：提高加權會讓青年新人「很有感」

國民黨明天將通過2022「直轄市議員候選人提名特別辦法」，確定續推2018年「N+1」提名制度，青年、新人加權與排除政二代條款都將維持，更會提高加權優惠到「有感」。但新人加權中的「排除政二代條款」，將維持。

2018直轄市議員提名「N+1」制度規定，若選區內應提名席次多於現任席次，新人自行初選；若選區內應提席次等於或小於現任席次，新人與現任者一起初選。

此外，2018直轄市議員提名中的其中「新人加權」部分，對首度參選新人初選民調可加權10%；但在參選選區中，有三親等以內親人為現任議員以上民選公職，就被認定為政二代，要排除新人加權優惠。

至於「青年加權」部分，則是對35歲以下參選青年，初選民調還可再加權15%；36至40歲青年則可再加權10%。

黨務人士表示，2018年對於青年與新人的加權優惠幅度過小，形式意義大於實質，這次加權優惠幅度會大增，新人與青年加權總計一定會超過50%以上，「有決心」達到「實質鼓勵青年、強制換血」目的。

除適用於直轄市議員提名的加強版「N+1」制度外，國民黨此次對全國22縣市議員提名也將新增「培訓包裝計畫」與「參選志願序」協調機制，強制所有參選議員與鄉鎮市民代青年或新人參與。

黨務人士說，「培訓包裝計畫」將包含初選前「戰鬥營」與提名後「共識營」兩階段規劃，由現任縣市議員當講師授課，前者講授初選技巧，後者則強調文宣與選戰經驗交流，也要塑造黨的所有青年、新人參選人一個整體感。

至於「參選志願序」協調機制，黨務人士表示，組發會清查，國民黨此次在全國縣市議員、鄉鎮民代可提名新人參選空間至少200席，這次登記參與縣市議員初選者，須填寫第二與第三參選選區志願序，保留後續協調空間。

黨務人士說，「參選志願序」協調，是要讓黨整體參選與當選席次能極大化，也解決部分選區參選人才過度集中卻可能有遺珠之憾問題，置要登記初選的選區落敗，黨就會參考2018年「陳偉杰模式」介入協調至次志願選區參選。