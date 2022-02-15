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亞泥案「查無不法」惹議 政院反擊：報告是三方共識

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院9日公布「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，部落會議隨後在12日開會投票同意亞泥繼續開採。參與真相調查的多位學者專家、部落代表，上午聯合聲明政院結論「不符真相」。圖／本報資料照片
行政院9日公布「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，部落會議隨後在12日開會投票同意亞泥繼續開採。參與真相調查的多位學者專家、部落代表，上午聯合聲明政院結論「不符真相」。圖／本報資料照片

行政院9日公布「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，部落會議隨後在12日開會投票同意亞泥繼續開採。參與真相調查的多位學者專家、部落代表，上午聯合聲明政院結論「不符真相」。政院表示，報告書結論呈現歷史事實真相，並無特定立場及踰越行政職權情事。

行政院政務委員林萬億強調，真相調查報告業經行政院公布，後續有多項計畫及相關工作，將由原民會、經濟部、花蓮縣政府、秀林鄉公所及亞泥公司等各權責機關賡續推動，原民會將積極配合協助辦理，持續落實原住民族轉型正義之政策目標。

行政院8日核定、9日公布調查報告後，參與真相調查的多位專家學者，陳竹上、林淑亞等人，以及多名部落代表，上午提出聯合聲明，認為政院做出「資料顯示，尚無發現不法」、「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」結論「不符真相」，且第七章建議未經全體委員審閱，不宜納入「查無不法」的結論。

對此，亞泥案真相調查小組召集人，林萬億辦公室今天下午表示，真相調查小組是由政府機關、玻士岸部落代表、亞泥公司及專家學者共同組成，委託國立東華大學進行調查作業，歷經召開7次審查會議完成真相調查報告結論，及另案辦理22次之附帶建議事項三方協調會議作成建議，相關內容業獲致各該會議之確認。

針對有部分調查小組委員質疑，林萬億辦公室表示，報告書前六章內容都是經過調查小組委員確認，並充分尊重委員意見，第七章「建議」也經政府、部落及亞泥公司三方共同討論並達成共識。

林萬億辦公室表示，真相調查小組共召開7次會議，針對報告書第一至六章之內容、主要爭點及結論方向，均獲致與會委員共識做成結論，並決議報告書內容作事實真相之呈現，就附帶建議事項，則決議另案召集會議進行研議。國立東華大學於2020年4月依上開第七次審查會議結論修正報告書內容函送原民會，原民會即函送修正報告書予各調查小組委員，僅經濟部代表及亞泥公司代表等2位委員提出意見，報告書相關內容業經委員確認在案。

針對另案處理的附帶建議事項，涉及政府、部落及亞泥公司等三方後續權責，政府相關權責單位，包含經濟部、原民會，從2020年2月起，開始進行與亞泥公司及部落研商附帶建議事項相關作業，歷經2年期間，召開計22場次會議，並於110年10月25日及12月8日分別獲致三方共識，原則同意4點建議事項列入諮商同意條件，內容均經亞泥公司代表委員及6位部落代表委員確認在案，故將此建議共識接續在第六章結論後，以第七章「建議」之內容呈現。

林萬億辦公室表示，報告書結論呈現歷史事實真相，並無特定立場及踰越行政職權情事。真相調查報告書是依據調查之相關資料，呈現歷史事實真相，並無踰越行政職權情事，族人若發現相關新事證，或認調查報告內容得做為事證，自得循法律途徑洽司法或監察機關辦理。

對於族人指出第七章附帶決議第一點所述「尚無發現證據顯示有不法情事」等語，林萬億辦公室表示，是基於上開全體委員之結論而來，二者並無矛盾。認為該聲明所述有誤會，應澄清。

林萬億 亞泥

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