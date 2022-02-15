遭陸經濟脅迫 外交部：立陶宛向我提出農產品進口申請

中國大陸日前宣布暫停進口立陶宛牛肉，我外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品進口台灣的申請程序，台灣將全力協助立陶宛因應北京的經濟霸凌。

此外，有關法國共產黨總統大選候選人魯塞（Fabien Roussel）13日在法國電視節目上稱「台灣屬於中國的一部分」、「台灣應同香港一樣遵守一國兩制」，外交部指出，對於這樣嚴重的認知錯誤感到遺憾與無法接受。

外交部歐洲司司長陳立國今在例行記者會回覆媒體提問，談及斯洛維尼亞與我洽談設處進度、英國國會議員將訪台、立陶宛遭受北京經濟報復、立法院長游錫堃將訪歐、教廷駐台代表調離等議題。

陳立國表示，對於中國大陸持續經濟脅迫立陶宛，擾亂以規則為基礎的國際貿易秩序，外交部嚴正譴責，並重申台灣將持續與國際民主夥伴合作，反制破壞國際秩序的脅迫行為。

陳立國說，立陶宛政府已透過我駐處向我方提出各類農產品進口程序的諮詢與申請事宜，外交部並已協助轉達他們的需求給相關主政機關，未來也將持續全力協助立陶宛因應北京的經濟霸凌。

至於立陶宛所提出的產品項目，陳立國回應，關於立陶宛出口到中國的貨品遭卡關或面臨各種經濟脅迫作為，我方願大力協助，但傾向不公開廠商與特定品項，因擔心提出特定品項「會不會又遭到另外一邊（指對岸）各種可能脅迫措施」；待完成相關程序且有確切資訊可公布時，會向外界說明。

傳出游錫堃計畫今夏訪問歐洲國家，陳立國指出，外交部對於游錫堃有意訪問歐洲的計畫，將全力配合支持，也樂見台灣與歐洲國家透過國會外交進一步深化彼此的交流合作；外交部將與立法院密切聯繫，提供出訪行程各項協助與安排。

去年疫情升溫，外交部8月即改為線上舉行新聞說明會，直到今天才恢復舉行實體「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人歐江安主持，陳立國進行業務簡報。