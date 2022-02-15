快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭陸經濟脅迫 外交部：立陶宛向我提出農產品進口申請

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部歐洲司司長陳立國。記者張加／攝影
外交部歐洲司司長陳立國。記者張加／攝影

中國大陸日前宣布暫停進口立陶宛牛肉，我外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品進口台灣的申請程序，台灣將全力協助立陶宛因應北京的經濟霸凌。

此外，有關法國共產黨總統大選候選人魯塞（Fabien Roussel）13日在法國電視節目上稱「台灣屬於中國的一部分」、「台灣應同香港一樣遵守一國兩制」，外交部指出，對於這樣嚴重的認知錯誤感到遺憾與無法接受。

外交部歐洲司司長陳立國今在例行記者會回覆媒體提問，談及斯洛維尼亞與我洽談設處進度、英國國會議員將訪台、立陶宛遭受北京經濟報復、立法院長游錫堃將訪歐、教廷駐台代表調離等議題。

陳立國表示，對於中國大陸持續經濟脅迫立陶宛，擾亂以規則為基礎的國際貿易秩序，外交部嚴正譴責，並重申台灣將持續與國際民主夥伴合作，反制破壞國際秩序的脅迫行為。

陳立國說，立陶宛政府已透過我駐處向我方提出各類農產品進口程序的諮詢與申請事宜，外交部並已協助轉達他們的需求給相關主政機關，未來也將持續全力協助立陶宛因應北京的經濟霸凌。

至於立陶宛所提出的產品項目，陳立國回應，關於立陶宛出口到中國的貨品遭卡關或面臨各種經濟脅迫作為，我方願大力協助，但傾向不公開廠商與特定品項，因擔心提出特定品項「會不會又遭到另外一邊（指對岸）各種可能脅迫措施」；待完成相關程序且有確切資訊可公布時，會向外界說明。

傳出游錫堃計畫今夏訪問歐洲國家，陳立國指出，外交部對於游錫堃有意訪問歐洲的計畫，將全力配合支持，也樂見台灣與歐洲國家透過國會外交進一步深化彼此的交流合作；外交部將與立法院密切聯繫，提供出訪行程各項協助與安排。

去年疫情升溫，外交部8月即改為線上舉行新聞說明會，直到今天才恢復舉行實體「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人歐江安主持，陳立國進行業務簡報。

外交部 立陶宛

延伸閱讀

烏克蘭32名國人 外交部敦促及早規畫離開

游錫堃將出訪歐洲 民進黨團：由國會帶動外交突破

接見駐台北韓國代表 游錫堃表示將規劃訪歐

陸暫停進口立陶宛牛肉 外交部嚴正譴責政治霸凌

相關新聞

「暖男」蔣萬安聲勢高？ 王世堅反酸：「三不暖男」

衛福部長陳時中屢被點名代表民進黨參選台北市長，民進黨立委何志偉今開出第一槍，成立陳時中北區後援會，力挺陳時中參選。但民進...

監院指北市輕忽北農疫情 民眾黨回擊：雙標、政治打手

本土疫情去年5月大爆發，台北市萬華為重災區，監察院調查報告直指，台北市政府輕忽北農場域新冠疫情感染，發現首例後近1個月內...

藍白合點燃北市長三腳督戰 蔣黃陳各有勝算但絆腳石也大

國民黨前副主席郝龍斌一句「藍白合」，點燃台北市長戰局，北市副市長黃珊珊年前活躍度大增，日前還重砲嗆前總統馬英九，種種跡象被認為都是參選的起手式，再加上民調支持度持續攀升，讓蔣萬安腹背受敵，雖然民進黨人選未定，衛福部長陳時中遭多次點名，北市長「三腳督」戰局日漸明朗，蔣、黃、陳有各自優勢，卻也有需要突破的難題，讓北市選戰更添不確定性。

【海董政媒版圖／中】介入選舉、修理政敵 林崑海創政媒雙棲惡例 黨內敢怒不敢言

有「海董」之稱的三立電視公司董事長林崑海離世，民進黨派系湧言會發表聲明表達不捨與哀慟，強調會追隨他的精神與腳步，繼續為台灣本土化路線，堅持初衷持續壯大湧言會。不過，林崑海政媒雙棲，利用電視台資源扶植自己人馬，修理政敵操弄選舉甚至介入提名，蔡英文執政下坐視黨政軍介入媒體，「南霸天」喊水會結凍，林崑海政治勢力壯大，讓黨內敢怒不敢言。

三立「海董」林崑海政媒雙棲闖進綠營核心 民進黨與媒體的緊密共生

三立電視台董事長林崑海辭世，由於他生前與民進黨政府關係密切，接下來有3個要觀察的重點，會間接或直接影響到政局走向。

游錫堃：感謝韓國政府維護東北亞民主及安全的決心

立法院長游錫堃今天上午接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元，游錫堃表示，去年5月韓美兩國在美國華府舉行高峰會，韓國總統文在寅與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。