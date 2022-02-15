打破地方派系政治 時力推修法增設「不分區議員」

立法院開議在即，時代力量立法院黨團今宣布新會期將以「美好生活、陽光政治、捍衛民主」三大主軸，為工作重點與優先推動法案。針對今年是地方大選，時力也呼籲修改「地方制度法」，讓議會增設不分區議員，打破派系壟斷的情況。

時力黨團副總召陳椒華說，為讓年底地方選舉成為真正乾淨、陽光、民主的選舉，應修正「公職人員財產申報法」，讓議員財產公開透明，受社會大眾監督，並修改「地方制度法」增設不分區議員，打破地方政治長年由派系壟斷的現況，此外，還要修正「政治獻金法」，避免中共透過資金介入我國選舉，及修正「財團法人法」，處理社會長期關注的宗教財團法人財務公開的議題。

陳椒華也提到，保護台灣山林與原住民權益的「礦業法」、建構因應氣候變遷挑戰社會的「氣候變遷因應法」、保護糧食安全及避免廢棄物違法棄置在農地上的「廢棄物清理法」，都是非常關鍵的法案，特別是「礦業法」，上會期執政黨團總召柯建銘也再次公開承諾這會期行政院就會將法案送進立法院審查。

時力黨團幹事長王婉諭指出，高房價、高空屋困境讓大家看不到未來、不敢生養小孩，應盡速修正「房屋稅法」檢討囤房稅制與補充「租賃住宅市場發展及管理條例」的不足，並完備「同婚收養」及「跨國同婚」的法規規範。

針對性私密影像防制，王婉諭表示，缺乏法源依據，對當事人保護不足，足見制定「侵害性私密影像防制條例」的必要性，另針對「精神衛生法」的修正，現況缺乏精神病人的社區支持制度，造成病人走出病房門後難以銜接社會，需盡速補足。

時力黨團總召邱顯智表示，在國家安全層面，希望通過「反滲透法」和關鍵技術保護相關的「營業秘密法」、「國家安全法」的修正草案，避免中國滲透影響；政府也應繼續深化轉型正義工程，包括「促進轉型正義條例」和「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」等法制化，另「集會遊行法」必須轉型「集會遊行保障法」，修正禁制區和事前申請等規定，將街頭的空間還給人民。

邱顯智也強調，台灣中央集權式的財政分配和過度破碎的行政區劃，導致地方無法有效統合發展和自治，時力黨團也將提出合理的「財政收支劃分法」與「行政區劃法」，搬開台灣地方自治深化與民主深化的絆腳石。