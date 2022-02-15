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游錫堃將出訪歐洲 民進黨團：由國會帶動外交突破

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院長游錫堃上午受訪表示，將規劃訪問歐洲，以回應捷克參議院議長韋德齊去年的邀訪。記者曾吉松／攝影
立法院長游錫堃上午受訪表示，將規劃訪問歐洲，以回應捷克參議院議長韋德齊去年的邀訪。記者曾吉松／攝影

立法院游錫堃將於今年7、8月休會期間訪捷克、歐洲議會、法國及波海三國，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀說，外交受到中國打壓，由國會帶動外交突破，是未來必要途徑，各國友善伸出邀請，更要友善回應，台灣防疫和經濟發展已得到國際注目，台灣經驗分享到全世界，未來會被全世界肯定、喜愛。

陳歐珀說，去年各國國會議員紛紛來台訪問，印象特別深刻的是捷克議長韋德齊到立法院演講，各國議員也邀訪游錫堃能夠回訪，因此游錫堃規劃在今年7、8月，立法院休會期間前往歐洲議會、捷克、波羅的海三小國，甚至英國都有可能，這是個外交的突破和開展。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，在韋德齊來台灣訪問的午宴上，他印象中所有在野黨立委、黨團都派員參加，在野黨也都表示，如果有回訪願意出席，希望游錫堃出訪時朝野共同參與，讓歐洲各國感受到台灣國會對他們的歡迎，也感謝過去他們對台灣的支持。「我也有報名，希望院長記得。」

立法院 游錫堃

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