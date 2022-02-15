時力立院黨團新會期 聚焦房屋稅制與同婚收養

時代力量立法院黨團上午舉行「時力第10屆第5會期優先法案—美好生活、陽光政治、捍衛民主」記者會，立委邱顯智、陳椒華、王婉諭出席。幹事長王婉諭表示要讓人民有美好生活，還有很長的路要走，包括高房價、高空屋困境讓大家看不到未來、不敢生養小孩。缺乏社區型精神衛生服務，讓人難以走上復元的道路。因此，儘速修正「房屋稅法」檢討囤房稅制與補充「租賃住宅市場發展及管理條例」的不足；以及完備「同婚收養」及「跨國同婚」的法規範，都是本會期時力的重點方向。

【中央社／台北15日電】

時代力量立法院黨團今天公布新會期欲推動的優先法案，分為「美好生活、陽光政治、捍衛民主」3大主軸，包括檢討囤房稅制、制定侵害性私密影像防制條例、修正公職人員財產申報法等22項法案。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華及幹事長王婉諭今天召開記者會，提出上述說明。

邱顯智指出，時力會從國家安全、轉型正義、集會遊行和地方自治4個層面，確保台灣是一個能夠傾聽和回應民意、帶來美好生活和陽光政治的民主國家。在國家安全層面，希望修正反滲透法和關鍵技術保護相關的營業秘密法、國家安全法，避免中國滲透影響台灣選舉，以及掏空台灣高科技產業的關鍵技術基礎。

在轉型正義層面，邱顯智說，雖然促轉會延任將於今年5月到期，但政府仍應作為火車頭，繼續深化轉型正義工程。包括促進轉型正義條例和威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例等轉型正義工作的法制化，及後續如何銜接與深化轉型正義工程，都是這會期的重點。

王婉諭指出，面對高房價、高空屋等困境，應盡速檢討囤房稅制，以及補充租賃住宅市場發展及管理條例的不足，建立專業的調解爭議委員會，同時修訂裁罰規定。

王婉諭也表示，針對侵害性私密影像防制，一旦被害人影片被持有或散布，目前因缺乏法源依據，只能透過 iWIN（網路內容防護機構）主動擴展服務範圍，甚至等到確定起訴後才能下架，對已受創傷的當事人保護不足，足見制定侵害性私密影像防制條例的必要性。

陳椒華強調，陽光政治一直是時代力量關注的重點，因此應修正公職人員財產申報法等，讓地方議會議員財產比照中央政府官員和立委一樣公開透明，受社會大眾監督。