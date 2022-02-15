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曬華燈初上三峽版 江怡臻PO美照 民大喊「犯規！」
昨天是情人節，不少民眾在臉書上大曬恩愛，政治人物也紛紛PO美照閃瞎不少網友，其中本屆女性得票數冠軍的新北市議員江怡臻，在臉書貼出一張身著旗袍、眼神迷濛似笑非笑的照片，美翻不少網友，民眾紛紛留言「太美了、情人節快樂、犯規！」迷濛美照也讓她的粉專從平日1.2百人按讚，衝高到1600人以上。
昨天情人節，江怡臻曬出的美照讓她的粉專討論度瞬間衝高，她也開玩笑向網友表示，照片是「華燈初上三峽版」。同選區議員參選人高乃芸也在臉書貼出笑得甜美的照片，祝福民眾情人節快樂。擁有國內外三碩士學歷的現任議員江怡臻、及心理諮商師高乃芸，同為土樹三鶯區高顏值政治人物。
江怡臻昨天曬出的身著旗袍美照，於三峽百年秀才古厝拍攝。新北市議員江怡臻表示，三峽老街相當具有知名度，自己任內不僅爭取經費改善夜間老街燈光，也親自穿上旗袍體驗，系列照片從春節拜年、回娘家直到情人節，希望讓民眾看到老街的不同玩法，讓更多人看到三峽在地風貌。
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