曬華燈初上三峽版 江怡臻PO美照 民大喊「犯規！」

昨天是情人節，不少民眾在臉書上大曬恩愛，政治人物也紛紛PO美照閃瞎不少網友，其中本屆女性得票數冠軍的新北市議員江怡臻，在臉書貼出一張身著旗袍、眼神迷濛似笑非笑的照片，美翻不少網友，民眾紛紛留言「太美了、情人節快樂、犯規！」迷濛美照也讓她的粉專從平日1.2百人按讚，衝高到1600人以上。

昨天情人節，江怡臻曬出的美照讓她的粉專討論度瞬間衝高，她也開玩笑向網友表示，照片是「華燈初上三峽版」。同選區議員參選人高乃芸也在臉書貼出笑得甜美的照片，祝福民眾情人節快樂。擁有國內外三碩士學歷的現任議員江怡臻、及心理諮商師高乃芸，同為土樹三鶯區高顏值政治人物。