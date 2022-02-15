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【專家之眼】從白色恐怖經驗看超英趕美的台式民主

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
英國經濟學人智庫推出的2021年民主指數，再度提高台灣的民主名次。圖為去年公投前一天晚上藍營在中正紀念堂自由廣場前大集結，為公投催票。 圖／聯合報系資料照片
英國經濟學人智庫推出的2021年民主指數，再度提高台灣的民主名次。圖為去年公投前一天晚上藍營在中正紀念堂自由廣場前大集結，為公投催票。 圖／聯合報系資料照片

英國經濟學人智庫推出的《2021年民主指數》，再度提高台灣的民主名次，但當中反映出來的多數台人冷漠問題，才是值得關注的現象。

要說台灣人冷漠，應該先從過去台史研究者對白色恐怖時期的「恐怖」描述談起。是類作品大多以全稱命題提及當時台灣人民的感受：「戒嚴之下的台灣社會人人自危」、「人人如驚弓之鳥」、「恐怖的社會…強烈恐懼與挫折，使人們精神層面嚴重受創…社會大眾懦弱冷漠、不問公義、貪財自利…正義…這種高貴情操不復存於台灣社會…更嚴重的後果是社會集體心靈的創傷與人格精神的扭曲」。

但就在「人人如驚弓之鳥」時代，不論從投票、得票率或各種民調數字來看，人民對國民黨政府的支持率卻是很高的。從那些描述的引證，大多來自於受難者家屬或報紙小說分析，所謂「恐怖」，應該是被壓迫者的少數觀點，就好像現在面對《2021年民主指數》時，覺得台灣不民主的少數感受一樣。

英國經濟學人智庫推出的《民主指數》年度報告，在去年就受到矚目，因為該名單裡，我國是進步最多的國家：從前年的第31名上升至第11名，是東亞排名最高的「完全民主」水準。今年公布的名次又上升到第8名，也還是超英趕美。

這個成績連台人都覺得心虛。且看讚聲的媒體大多含糊其辭，講我們「優於許多歐美國家」，或者顧左右而言他：「贏過澳洲、瑞士、荷蘭、加拿大、德國、南韓、日本等國！」、「高居亞洲之冠！」、「對岸排148，接近墊底」，只有少數媒體會明白點出這個評比成績我們還贏美國。

而在另方面，卻也有媒體羅列蔡政府近年濫權、不公平打擊競爭政黨或對手的作為，再加上前總統馬英九曾投書批評台灣是「不自由的民主」，不得不說，台灣已形成了兩個世界。在民主時代，爭論誰比較接近真實意義不大，更重要的問題是，人民感受如何？

必須指出的是，這個民主指數對台民主的肯定，是有民意基礎的。他們的排名標準來自於專家評估加民調對本國政治的感受得出。專家評估分數應該不會跟民調差距太大，而從近年幾次投票，包括四大公投與罷免案，我們也能看到相對多數的台灣民意對蔡政府的支持。

從蔡執政之初高喊謙卑至今，難道政府傷害台灣民主的作為越來越少？如果不是，那又為何台人這麼滿意？看看白色恐怖時期情況，大多數人民的無感，甚至支持才是重點。

真心信仰西方民主自由的人，應該要相當遺憾了。當年還有人可以說，在內戰失敗與受美國保護的南越仍被顛覆的經驗裡，台人的支持有其合理性，但現在據說台灣再逢美國相挺、中共不敢打來，那麼又該怎麼辯護政府濫權與台人的繼續無感？

原來對他人的苦難缺乏感受力，才是當前台灣民主發展的實像。

美國 台灣人 白色恐怖

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