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教廷駐台、港代辦調離引關注 外交部：台梵邦誼友好

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

教廷近期陸續宣布，駐台灣、香港代辦調任他國，外界猜測恐與教廷考慮和中國大陸建交有關，雖然教廷方面已駁斥相關報導，但與台關係再受關注。

外交部歐洲司司長陳立國受訪表示，駐台代辦佳安道（Arnaldo Catalan）升任駐盧安達大使，此為教廷駐外人員正常輪調作業，教廷同時也就繼任人選進行人事作業中，相關情形外交部均密切掌握。

陳立國說，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通；台梵也將持續攜手，為宗教自由與人道關懷持續加強合作。

教廷上月底宣布，教宗方濟各任命佳安道為盧安達大使，本月初宣布，駐香港代辦何明哲（Javier Herrera Corona）調往剛果共和國；駐台、港代辦相繼調離，引起關注。

「天主教通訊社」報導指出，英國人權活動人士羅傑斯（Benedict Rogers）認為，教廷可能在台灣和香港代辦調離後，準備採取下一步行動，他說，梵蒂岡與中國建立正式外交關係「完全不可接受」；羅傑斯並呼籲方濟各（Pope Francis）向外界保證，梵蒂岡將與台灣維持外交關係，不會與中共建交。

天主教媒體「支柱」寫道，教廷宣布佳安道調任，卻未表明何時或是否任命繼任者，這使得駐台大使館沒有高層級外交官。

教廷方面否認相關報導，何明哲告訴媒體，這是正常調動，媒體沒有任何根據，只是臆測而已；何明哲還說，在香港、台灣的據點並未關閉，預計可在三個月內指派新繼任者。

香港 外交部 梵蒂岡

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