教廷駐台、港代辦調離引關注 外交部：台梵邦誼友好
教廷近期陸續宣布，駐台灣、香港代辦調任他國，外界猜測恐與教廷考慮和中國大陸建交有關，雖然教廷方面已駁斥相關報導，但與台關係再受關注。
外交部歐洲司司長陳立國受訪表示，駐台代辦佳安道（Arnaldo Catalan）升任駐盧安達大使，此為教廷駐外人員正常輪調作業，教廷同時也就繼任人選進行人事作業中，相關情形外交部均密切掌握。
陳立國說，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通；台梵也將持續攜手，為宗教自由與人道關懷持續加強合作。
教廷上月底宣布，教宗方濟各任命佳安道為盧安達大使，本月初宣布，駐香港代辦何明哲（Javier Herrera Corona）調往剛果共和國；駐台、港代辦相繼調離，引起關注。
「天主教通訊社」報導指出，英國人權活動人士羅傑斯（Benedict Rogers）認為，教廷可能在台灣和香港代辦調離後，準備採取下一步行動，他說，梵蒂岡與中國建立正式外交關係「完全不可接受」；羅傑斯並呼籲方濟各（Pope Francis）向外界保證，梵蒂岡將與台灣維持外交關係，不會與中共建交。
天主教媒體「支柱」寫道，教廷宣布佳安道調任，卻未表明何時或是否任命繼任者，這使得駐台大使館沒有高層級外交官。
教廷方面否認相關報導，何明哲告訴媒體，這是正常調動，媒體沒有任何根據，只是臆測而已；何明哲還說，在香港、台灣的據點並未關閉，預計可在三個月內指派新繼任者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言