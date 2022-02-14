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地方自治可訂更嚴食安標準？政院：福食管制權歸中央

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院發言人羅秉成表示，地方相關自治條例，不能牴觸憲法或中央所公告的法規命令。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人羅秉成表示，地方相關自治條例，不能牴觸憲法或中央所公告的法規命令。圖／聯合報系資料照片

政府宣布日本福島食品解禁，國民黨立院黨團今以司法院大法官釋字738號指出，各縣市有地方自治權，可訂定更高的食安標準。行政院發言人羅秉成回應，事涉國際貿易與外交等中央政策，憲法第107條明文規定權歸中央立法並執行的專屬事項，並非地方自治事項，地方政府無權訂定自治條例排除適用。

羅秉成指出，調整日本食品的進口管制，事涉國際貿易與外交等中央政策，憲法第107條明定，權歸中央立法並執行的專屬事項，並非地方自治事項；如有地方自治條例違反此一憲法規定的權限劃分原則，即生牴觸憲法與中央法規的情形，依「地方制度法」第30條第1項規定，應予函告無效或不予核定。

羅秉成說，且同條第4項並規定，在直轄市即由行政院予以處理，在直轄市外的其他地方政府，將由衛福部處理，此權責皆有法規明文清楚規範。

羅秉成並指出，食品具有全國流通性，食品安全衛生標準涉及依據科學證據原則所作的風險評估及風險管理，具有全國一致性，即使依均權原則判斷，也應屬於中央事項。

至於司法院釋字第738號解釋，羅秉成指出，是針對電子遊戲場與學校、醫院等設施應保持距離所為的考量，電子遊戲場固定座落在各地方轄區，核照權限又歸地方政府，因此有「因地制宜」的地方立法空間，此與食品具全國流通性及食安衛生標準具全國一致性的性質不同，二者不能相提並論，也無從比附援引釋字第738號解釋，應加以釐清，以免誤解。

羅秉成 司法院 行政院

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