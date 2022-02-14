【重磅快評】福食劇本演下去 羅秉成還得再打臉蘇貞昌

行政院開春後宣布開放日本福島五縣食品有條件輸台，藍營縣市都說要嚴格把關，國民黨立法院黨團也提出要求，希望能比照韓國禁止水產品、乳製品及嬰幼兒製品進口；不意外的是，行政院再度使出「萊豬模式」，先說地方食安自治條例不可牴觸中央法規，接下來可能再由政委羅秉成出來扮黑臉、撂狠話恫嚇地方公務員，民進黨必定照著劇本演下去。

民進黨政府口口聲聲說為了加入CPTPP，我們就先得開放日本福島五縣食品有條件進口，餅畫得漂亮，但終究入不了口；國民黨陣營喊出中央進口、地方把關的訴求，台中市長盧秀燕提出「中央開放、地方嚴守、尊重民意、把關食安」 十六個字更讓民進黨政府聽來刺耳，好像只有國民黨在把關食安，民進黨則只會拿國人健康作為來交換籌碼。

行政院強調，地方食安自治條例不可牴觸中央法規，朝野接下來勢必將有一番大法官釋字第738號釋法律攻防，藍營說大法官釋字第738號已打臉行政院說法，因為該釋憲文是討論電子遊戲場營業場所距離限制，當中明確指出，地方自治可因地制宜，合理調整中央規定，由於憲法保障地方自治精神，訂定比中央更嚴格的標準也符合公眾利益，因此地方政府有權訂定比中央更嚴格的福島食品標準。

談到大法官釋憲文攻防，行政院政委兼發言人羅秉成這時又將派上用場，去年萊豬攻防中，民進黨重用他的長才，批評反萊豬團體援引司法院大法官會議釋字738號解釋，聲稱地方政府訂定較嚴之萊劑殘留合憲是錯誤認知，指解釋文的「法律保留原則」是賦予地方政府就電子遊戲場因地制宜設定空間標準，食安法並不適用，食品安全標準應該要全國一制，不應以居住地而有差異。

只是，在羅秉成說地方無權訂定比中央更嚴格的食安標準，已重重打臉他的老闆─行政院長蘇貞昌了，蘇貞昌十年前針對美牛進口，即在臉書信誓旦旦表示，政府禁用萊克多巴胺，是他在行政院長任內規定的，國民的健康無可取代，他呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督...。我們要問的是，如果美牛可以訂更嚴格標準，美豬為何不行？輸台福島食品又有何不可？羅秉成去年為了美豬打臉蘇貞昌，恐怕近日再又因福島食品打臉蘇貞昌。

只不過， 羅秉成雖是大律師，但可不是大法官，他說釋字738號解釋「法律保留原則」只適用電子遊戲場，不適用食安，舉輕以明重而論，如果電子遊戲場的管理是地方自治事項，為何食安就不是？憲法又有那一條規定是排除地方立法的權限？再者，地方要訂比中央嚴格的法規，只要「不牴觸」中央規範即可，中央有條件開放，地方用嚴格標準來執行，說是配合還比較貼近事實，何來牴觸？這次羅秉成若再揚言要懲處地方公務員，只會更加凸顯民進黨政府的心虛而已。