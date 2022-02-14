監院指北市輕忽北農疫情 黃珊珊批：片面解讀別有用心

去年5月北農爆發嚴重本土疫情，監察院近期調查報告指出，北市府輕忽北農疫情，初期未積極篩檢，後又未匡列確診接觸者，導致疫情擴大，另也認為北市府對萬華阿公店疫情不積極需檢討。台北市副市長黃珊珊今批評，該報告嚴重誤導視聽、故意片面解讀，認為別有用心。

黃珊珊在防疫記者會上說明，北農報告今年1月就出來，這兩份報告都是針對北市，顯然是嚴重誤導視聽。第一，沒有釐清事件本身，當時她與疾管署副署長、中央疫情流行指揮中心發言人莊人祥一起去監察院接受約談。當時中央各縣市疫調平台無法串聯訊息，北農疫情爆發後，北市無法掌握北農工作的外縣市人員資訊。

黃珊珊表示，北市府非常積極處理北農疫情，也與監察院報告，包含完整疫調報告、匡列數量，也積極與中央溝通，「不明白監察委員為何要忽律這些事情」，疫情爆發有很多原因，包含諾富特3+11、疫調平台疏漏問題等，北農是批發市場，出入人口眾多，不是北市有無設篩檢站的問題。

第二，去年5月疫情升級時，北農一、二市及環南市場都做了非常嚴格管制措施，北農管制人員進出口縮減、全程戴口罩、量體溫、消毒，相關部署防疫作業、物資及設備如口罩、手套、酒精、防疫門、壓克力隔板、紅外線體溫感測儀等，行政人員也要支援管制作業，北農都做得很完整。

營業場域部分，因北農有拍賣場，因此去年5月初就採取分區、分流、分時段，鼓勵拍賣人員加強與承銷人及供應商預約交易，從產地直接到消費端，減少批發市場蔬果到貨及進場人數。黃珊珊說，北農人員眾多，市府可以控制自己的員工，但無法控制從各地來的工作人員及相關名冊，因此當時疫調相當困難。

黃珊珊指出，「這個案子最大問題是中央跨縣市疫調平台」，莊人祥去監察院約談時也講得很清楚，個案列管是以居住地衛生局管理，針對跨區由區管做跨縣市協調，但因跨區個案量太大，才提供介接功能。

「現在的法傳系統是依北市府建議才增加轉介功能」，黃珊珊說，北農疫情爆發後，全國系統才改變，並非北市問題，「同樣如果有缺失，中央是否也應該被糾正」。中央系統有漏洞，造成通報有時間差，這點監察委員也坦承當時系統有缺失。

黃珊珊表示，這個案子是由台北市長柯文哲親自與指揮官陳時中面對面開會協調，北市從頭到尾都積極處理、防堵疫情，並非監察委員調查報告中所說，有任何怠惰及輕忽。

篩檢部分，黃珊珊說明，北市5月13日爆發北市聯醫和平院區院內感染，5月14日成立和平院區及中心醫院篩檢站，5月15日設置剝皮寮篩檢站，當時中央還未同意用快篩做篩檢，「報告中說，北農沒做篩檢，我不知道這什麼道理，篩檢站就在那邊」。

黃強調，北農5月20日才出現第一例確診個案，5月26日所有北農員工完成匡列居隔，6月12至14日所有北農員工做採檢，6月16日採檢完畢，指揮中心醫療應變組副組長王必勝6月20日到北農說新北有很多案例，6月21至25日北市成立前進指揮所大量篩檢。

黃珊珊說，萬華疫情爆發後就篩例剝皮寮篩檢站、和平醫院篩檢站、中心醫院篩檢站，中間還一度加開青草原篩檢站，當時北農還沒案例，北市反應時間早就比中央快很多，篩檢站還顧及攤商工作時間及需求，因此北農及環南疫情爆發後2周就控制下來。

黃珊珊最後表示，這個報告有故意片面解讀，嚴重打擊北市防疫相關人員士氣，感到非常遺憾，調查報告內容北市府講得很清楚，監察委員也很清楚北市匡列撞望，「調查報告被節錄出來的部分，認為是別有用心」。