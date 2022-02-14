提升核食檢驗量能 學者籲逐件檢查

福島食物通關停看聽，強化檢驗是關鍵！台大園藝系副教授許輔14日表示，台灣針對福島食物進口，已提升檢驗量能，包括邊境檢驗人力與相關實驗室。日本產經新聞台北支局局長矢板明夫則說，針對特地區域的食物禁令相當不科學，「逐項檢查」才是負責任的作法。

檢驗能量提升一倍

行政院於8日拍板通過福島食物進口台灣，提出「三原則、三配套」把關，保證絕對不會進口核食。台大園藝系副教授許輔說，這幾年來政府在風險評估、邊境人力、食品輻射檢驗實驗室的儀器設備、量能與認證上，以及網路食品、農用資材查核等部分都有提升。

他指出，許多團體提出，要開放福島食物進口需要風險評估，而這次共有6份的探查檢驗的報告。而為了強化檢驗能量，邊境關口的人力從46人提升至103人，專門針對食品輻射的實驗室則有7間，總共能達到每日7萬件的檢驗能量，在把關食品安全上已經有相當大的進步。

逐項檢查是關鍵

矢板明夫表示，過去台灣在政治上非常撕裂對立，更有許多人因意見不合而大打出手，調侃台灣過去的政治新聞「不是登在政治版，而是登在體育版」。但目前台灣的民主程度更加成熟，大讚台灣人民能夠以科學、理性的角度來看待食品安全問題。

他表示，如果在日本災情剛發生的時候，作出緊急判斷禁止相關地區食品進口，還算是合理的政策。但至今福島核災已十年，加上相當的檢驗標準，持續禁止福島食物相當「不科學」。他說，難道福島地區的魚游到其他縣市再進口就沒問題？應針對每一條魚作檢驗，才是負責任的作法。

美國樂見其成

前駐美代表處政治组組長趙怡翔表示，在日本食品均符合各國檢驗標準，各國逐漸放寬相關限制的環境下，台灣的禁令被外界視為一個基於「政治」而非「科學」的決定，成為推動台日關係的重大阻礙。如今將依循國際標準放寬日本食品的管制措施，為台灣參與雙邊及區域貿易協定做足準備。

他表示，在華府聽到的意見也是相同，樂見亞太地區國家在雙邊或多邊貿易更進一步。他指出，美國正在思考如何重新進軍印太經濟圈，將強化與盟友之間的經濟交流，其中也包括排除貿易障礙。所以美國政府自然樂見台灣與日本合作，走向更開放的市場。

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