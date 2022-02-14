蔡英文感謝志工 鼓勵銀髮、家庭志工投入社會服務

蔡英文總統今天上午接見「第28屆志願服務楷模『金駝獎』得獎人」，肯定所有得獎人長期熱心公益的無私奉獻，她也表示，政府會因應社會趨勢，建立更完整的志工制度，鼓勵更多的銀髮、家庭和企業志工，一起投入社會服務的行列。

蔡總統表示，今天在座每一位得獎人，都把「助人最樂、服務最榮」的志工精神發揚光大。她看了大家的服務事蹟，真的非常感動。

蔡總統指出，來自高雄市政府社會局的陳和美，熱心協助弱勢婦女、孩童及高風險家庭走出困境，是志工的楷模；長期在台北榮總服務的潘鄭淑霞，疫情期間也擔任防疫工作的志工，提供民眾諮詢服務，讓居家隔離的朋友感受到更多的溫暖；擔任台東縣政府文化處志工的鄭梅玉，在協助推廣藝文活動上盡心盡力，為東台灣注入藝術文化的養份。

蔡總統說，在台北市政府消防局服務的「防災宣導大使」古玉鳳，多年來在社區、校園推動防災教育，對於火災預防、救災救護工作，貢獻良多；在台中市生命禮儀管理處服務的張家維，不只陪伴服務家屬，也協助推廣環保葬，讓生命的愛更能永續；還有擔任台中看守所志工的陳永昌，長期關懷陪伴收容人，協助收容人和家庭和解，並且重回社會。

蔡總統也介紹，來自台中市紅十字會的郭功陽，擔任水上救災志工已經30年，參與許多救援任務，也積極推廣水上安全救生運動；在新北市政府社會局服務的林徐明玉，平時協助弱勢家庭，疫情期間也支援第一線口罩發放工作，為防疫盡心力；還有擔任台中市忠明國小志工的羅碧琴，20年來風雨無阻，用愛心和耐心，在校園周邊守護孩童的安全。感謝所有得獎人的付出，也謝謝中華民國志願服務協會，以及台北市志願服務協會，長期對政府各項政策的支持，推廣志工服務理念，「台灣有你們真好」。