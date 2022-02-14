影／地方自治可從嚴 藍喊「5要6主張」比照南韓禁福島水產

行政院日前宣布開放日本福島五縣食品有條件輸台。國民黨立法院黨團今舉行記者會，提出5要求、6主張，希望比照南韓，禁止水產品、乳製品及嬰幼兒製品進口。

國民黨主席朱立倫日前揚言聯合地方執政縣市抵制核食，行政院日前回應，地方的食安自治條例不可牴觸中央法規。

國民黨團首席副書記長李德維指出，司法院大法官釋字第738號已打臉行政院說法。該釋憲文是討論電子遊戲場營業場所距離限制，當中明確指出，地方自治可因地制宜，合理調整中央規定。

李德維表示，大法官認為憲法保障地方自治精神，訂定比中央更嚴格的標準，前提是必須符合公眾利益，因此，地方政府有權訂定比中央更嚴格的福島食品標準，未來他們會持續積極推動核食禁入校園。

國民黨立委謝衣鳯、吳怡玎指出，黨團提出的五要求、六主張，包括比照南韓禁止進口高風險食品項目外、所有產品皆應檢附輻射及產地雙證明，九大類食品逐批檢驗輻射，確保輻射零檢出，並建立核食受害補償機制。

黨團也要求日本政府出示官方標章證明，主張政府定期赴日查驗，並全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備、檢驗出「銫137」，即應加驗「鍶90」。

此外，民進黨團總召柯建銘昨喊話國民黨，為順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），盼朝野團結、不要過度杯葛。國民黨團總召曾銘宗說，開放進口福食可能有助台灣加入CPTPP，但助力恐怕只占0.1%，不能只為了0.1%，犧牲2300萬國人健康，呼籲柯拿出良心與良知。