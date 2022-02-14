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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

南韓禁日本水產品？綠營提出南韓副總理的一句話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播

行政院宣布開放福島食品，造成國民黨連日抨擊，民進黨立法院黨團指出，福島食品的檢驗標準，台灣已是各國最嚴格，南韓也認為鬆綁福島食品是換作CPTPP的加入條件，CPTPP攸關多邊貿易關係，各國都要採一致標準，不是單純與日本關係而已。

國民黨立院黨團要求台灣必須比照南韓標準，禁止日本水產品輸台，民進黨團幹事長鄭運鵬說，南韓的經濟副總理認為是否鬆綁福島食品是推動申請加入CPTPP的條件，要知道南韓跟日本過去有多方面貿易戰，日本曾經禁止把高階化學用品輸出到南韓，日本、南韓各項競爭都有設各項貿易壁壘，水產品這一項禁令也提到WTO討論，都各有勝負。

黨團副幹事長黃世杰指出，CPTPP是多方貿易協定，不是單獨跟日本雙邊來討論貿易協議，多邊貿易關係下各國都要採一致標準，才有合理公平貿易條件，南韓例子也可發現，未來要加入的話，不是單純跟日本關係，而是能否通過多邊貿易協定的認可。

針對國民黨要求比照俄羅斯、烏克蘭檢驗鍶-90，鄭運鵬說，俄羅斯、烏克蘭是因車諾比事件，東歐這一帶如今甚至都還自己種菜，每個國情有不一樣的狀況，要去驗的話至少兩天以上，相對成本也提高，很少國家驗鍶-90，大部分都是驗銫-137，台灣還加驗了銫-134，俄羅斯就不驗銫-134。

鄭運鵬說，每個國家國情、考量都不同，拿最嚴格的來驗，對日本來說就是製造貿易障礙，南韓就是如此，國民黨想製造貿易障礙，當然可提出最嚴格標準，但每個東西都要取最重，對台灣產業發展不見得公平。

至於國民黨以大法官釋字738號指出，各縣市有地方自治權，可訂定更高福島食品檢驗標準。黃世杰指出，用地方包圍中央來訂定更嚴格標準，是破壞各國貿易標準，釋字738號寫得清楚，要透過具體議題、個案權衡釐清，亦即不能延伸到所有議題，都由地方自由自在解釋，不要簡化邏輯。

福島食品 日本 南韓

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