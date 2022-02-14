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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

影／開放福食進口 國民黨團提五要、六主張

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立法院團召曾銘宗（中）、首席副書記長李德維（左）、副書記長謝衣鳯（右）等，上午在黨團舉行「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立法院團召曾銘宗（中）、首席副書記長李德維（左）、副書記長謝衣鳯（右）等，上午在黨團舉行「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會。記者黃義書／攝影

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長謝衣鳯、吳怡玎、副秘書長林奕華上午在黨團舉行「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會，曾銘宗指台灣進口日本農林水產人均進口產值名列第一，台灣吃下的日食是韓國的五倍，要求開放的標準與相關作業比照韓國的標準。同時強調食安沒有顏色，請蔡政府不要泛政治化。

國民黨團也就日本進口食品管制措施提出五要求，首先一、增訂禁止進口項目包含福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品，二、落實禁止核食進口：福島五縣食品進口輻射零檢出，三、校園食品輻射零檢出，四、建立核食受害賠償機制，五、行政命令備查改交審查。同時也提出要求政府定期赴日查驗、建置福島五縣食品無輻射標章、要求日本政府出具官方安全證明文件、維持日本九大類食品逐批檢驗、檢測一經驗出「銫137」即應加驗「鍶90」，以及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備等六主張。

國民黨立法院團召曾銘宗（中）、首席副書記長李德維（左二）、副書記長謝衣鳯（右二）、吳怡玎（左一）、副秘書長林奕華（右一）上午在黨團舉行「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會，提出五要、六主張。記者黃義書／攝影
國民黨立法院團召曾銘宗（中）、首席副書記長李德維（左二）、副書記長謝衣鳯（右二）、吳怡玎（左一）、副秘書長林奕華（右一）上午在黨團舉行「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會，提出五要、六主張。記者黃義書／攝影

日本 輻射 福島

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