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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

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情人節最甜 蔣萬安找太太再拍一次婚紗重溫當年悸動

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗。圖／蔣萬安辦公室提供

今天是情人節，國民黨立委蔣萬安在臉書表示，13年前拍婚紗照時，他和太太還得分神籌備婚禮，繁瑣的細節，讓他們很難全心享受拍婚紗的浪漫；13年後，這個家從兩個人變成4個人，「今年的情人節，我想讓太太再次穿上白紗、留下最美麗的身影」，更重要的是這次和兩個寶貝一起紀錄。

蔣萬安表示，這次陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。

蔣萬安這次來到老屋變身的復古寫真館，他說，這家「萬鏡寫真館」的老闆Ricor，５年前意外和這間坐落在潮州街上的破舊老屋結下緣份，希望用講究的裝潢、家具擺設，讓大家重新感受、珍惜拍照的感覺，花半年改造成復古風格的寫真館，2017年開幕後更獲頒台北市「老屋新生大獎」。

蔣萬安說，在台北，屋齡40年以上的老屋占比超過四成，除了都市更新，透過「整建維護」的方式，也能在較短的時間內，改善建築物的結構及外觀，讓老屋重獲新生，也讓城市景觀煥然一新。

Ricor也說，「台北是一個新舊並存的城市，充滿多元的價值觀、追求不同事物的人們」，這段形容我覺得非常貼切。很高興能認識這群熱愛老物的年輕朋友，也享受這一段「老派浪漫」的時光！祝福天下有情人終成眷屬，情人節快樂。

國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗，兩個小孩也入鏡。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗，兩個小孩也入鏡。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗，兩個小孩也入鏡。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安在今年情人節找太太再拍一次婚紗，兩個小孩也入鏡。圖／蔣萬安辦公室提供

老屋 蔣萬安 婚紗

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