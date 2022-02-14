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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

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情人節離開北市府 學姊黃瀞瑩：全新開始、爭取士林北投議員

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃瀞瑩今天在臉書說，「情人節談『離開』好像有點傷感情？」她今天想跟大家說，「從今天起，我從服務四年多的台北市政府正式離職。對我來說，這是一個全新身份的開始！」圖／引用自黃瀞瑩臉書
黃瀞瑩今天在臉書說，「情人節談『離開』好像有點傷感情？」她今天想跟大家說，「從今天起，我從服務四年多的台北市政府正式離職。對我來說，這是一個全新身份的開始！」圖／引用自黃瀞瑩臉書

專心投入北市士林北投議員選戰的北市前副發言人、學姊黃瀞瑩，年前向市長柯文哲請辭後，今天正式去職，黃瀞瑩今天在臉書說，「情人節談『離開』好像有點傷感情？」她今天想跟大家說，「從今天起，我從服務四年多的台北市政府正式離職。每一個離開的背後，都有故事跟理由，對我來說，這是一個全新身份的開始！」

黃瀞瑩今天在臉書提到，「苦」、「茫」、「翻」、「亂」是2016年到2019年的年度關鍵字，也是人民從苦茫中期待藍綠翻轉，卻沒料到，至今依然存在混亂、紛擾。2020年之後，台灣籠罩於疫情陰影之下，並在理應是實踐民主價值的罷免、公投中，不斷看見藍綠撕裂的痕跡。至今仍在他們口中說的仇恨中，看見人民的嘆息與眼淚。

黃瀞瑩說，柯P曾說，選舉是改變政治文化的社會運動；對她來說，參選是延續文化改變的公民運動。民主不該是只存在投票那一天，而是實踐在瑣碎平常的每一天。「我不是政治世家出身、也沒有龐大的資源，但我相信一句話，一個人，走得快；一群人，走得遠。要有你們，我才能走得更遠。」

黃說，接下來，將爭取成為士林北投的市議員。士林北投是她長大的地方，她的雙腳將踏遍這裡的每一個角落，想告訴所有的鄉親，除了藍綠之外，政治可以有一個更「簡單」的選擇。「我想邀請你，一起加入這一場延續政治文化的公民運動」。

黃瀞瑩 北投 北市

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