孫大千：蔡政府連判死都不敢 還要大家信社會安全網？

前立委孫大千在臉書指出，過去歷次民調顯示，台灣社會仍然高度支持維持死刑，民進黨不敢甘冒大不諱的修法廢除死刑，只好在司法體系中動手腳，利用最高法院法官體察上意的習慣，以不判決死刑的方式來達到實質廢除死刑的效果，「連死刑都不敢判決，還要台灣人民相信社會安全網嗎？」民進黨再一次地把黨意凌駕在民意之上。

孫大千質疑，什麼叫做有教化可能？用什麼標準來判斷有教化可能？十惡不赦滿手血腥的加害者只要在庭上稍微表示有悔意，法官就可以順勢宣布有教化可能嗎？那麼，以後這些惡貫滿盈的人渣只要在庭上裝得夠逼真，他們就可以逃過法律的制裁嗎？難怪有殺人犯被逮捕後囂張的高喊，反正在台灣殺人不會被判死刑。

孫大千強調，殺人償命，天經地義。只要罪證確鑿，三審定讞，法官當然應該依照法律執行判決。整天把加害者的人權掛在嘴上，午夜夢回的時候，難道沒有想一想，被害者的人權就如此廉價嗎？憑什麼只是因為民進黨的政客們都是廢除死刑的信仰者，這些被奪走幸福快樂人生的無辜受害人就要白白死去呢？