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孫大千：蔡政府連判死都不敢 還要大家信社會安全網？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評蔡政府連死刑都不敢判決，還要台灣人民相信社會安全網嗎？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評蔡政府連死刑都不敢判決，還要台灣人民相信社會安全網嗎？圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書指出，過去歷次民調顯示，台灣社會仍然高度支持維持死刑民進黨不敢甘冒大不諱的修法廢除死刑，只好在司法體系中動手腳，利用最高法院法官體察上意的習慣，以不判決死刑的方式來達到實質廢除死刑的效果，「連死刑都不敢判決，還要台灣人民相信社會安全網嗎？」民進黨再一次地把黨意凌駕在民意之上。

孫大千質疑，什麼叫做有教化可能？用什麼標準來判斷有教化可能？十惡不赦滿手血腥的加害者只要在庭上稍微表示有悔意，法官就可以順勢宣布有教化可能嗎？那麼，以後這些惡貫滿盈的人渣只要在庭上裝得夠逼真，他們就可以逃過法律的制裁嗎？難怪有殺人犯被逮捕後囂張的高喊，反正在台灣殺人不會被判死刑。

孫大千強調，殺人償命，天經地義。只要罪證確鑿，三審定讞，法官當然應該依照法律執行判決。整天把加害者的人權掛在嘴上，午夜夢回的時候，難道沒有想一想，被害者的人權就如此廉價嗎？憑什麼只是因為民進黨的政客們都是廢除死刑的信仰者，這些被奪走幸福快樂人生的無辜受害人就要白白死去呢？

死刑 民進黨 孫大千

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