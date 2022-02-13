快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營北市長民調／蔣萬安維持高點 陳時中、林佳龍差3.1％

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
在綠營兩波民調中，國民黨立委蔣萬安（左）都贏過衛福部長陳時中（中）及交通部前部長林佳龍（右），但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。合成圖／聯合報系資料照
在綠營兩波民調中，國民黨立委蔣萬安（左）都贏過衛福部長陳時中（中）及交通部前部長林佳龍（右），但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。合成圖／聯合報系資料照

2022縣市長選舉逼近，民進黨各派系都處於備戰狀態。最近民進黨內流傳一份數據，針對台北市長人選進行民調，時間分為兩波，第一波在去年12月13至22日，第二波在今年1月17至20日。結果顯示，兩次對比式民調，國民黨立委蔣萬安都贏過衛福部長陳時中及交通部前部長林佳龍，但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。

數據顯示，若是互比式民調，2021年12月呈現陳時中34%、林佳龍31%；2022年1月呈現陳時中27%、林佳龍36%，當時是民進黨在台中第二選區立委補選勝選之後，林佳龍聲勢上升，在黨內贏過陳時中。

數據也顯示，若是放入蔣萬安及台北市副市長黃珊珊進行對比式民調。根據2021年12月調查，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中26.7%，蔣萬安28.3%，黃珊珊20.1%。若由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍22.3%，蔣萬安28.8%，黃珊珊21.0%。無論民進黨由誰參選，蔣萬安的支持度都維持28%以上，且贏過陳時中及林佳龍，而陳時中只贏林佳龍4.4個百分點。

而到了2022年1月，當採用對比式民調，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中24.6%，蔣萬安31.6%，黃珊珊25.0%。而由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍21.5%，蔣萬安31.2%，黃珊珊24.8%。無論民進黨由誰參選，蔣萬安皆贏過陳時中及林佳龍，而陳時中只贏林佳龍3.1個百分點。

兩波的對比式民調顯示，蔣萬安支持率維持領先，黃珊珊支持度也上升，但陳時中支持率從27％到25％，下降2％，林佳龍支持率持平，大約都是22％左右。

此調查有效樣本為2021年12月第一波調查約1068人，2022年1月第二波調查約1053人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3％。戶籍於台北市且年滿20歲以上的民眾，採用家用電話訪問，使用電話號碼後兩碼隨機抽樣進行住宅電話調查。加權方法則依依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權。

林佳龍 陳時中 蔣萬安

延伸閱讀

被周玉蔻點名選北市長、把防疫交給陳建仁 陳時中回應了

相關新聞

爭屏縣長 綠3強「總統級」大亂鬥

民進黨屏東縣長初選激烈，不僅有隸屬「英系」的立委莊瑞雄參選，同屬新潮流系的立委鍾佳濱和立委周春米也互相競爭，鍾日前公布副...

2024侯柯配勝選組合？民眾黨北市主委這麼說....

2024大選，國民黨黨管會前主委劉泰英拋出侯柯配，表示若國民黨想贏2024，唯有新北市長侯友宜與台北市長柯文哲搭配，是有...

冷眼集／綠獨大有恃無恐 藍甘為配角？

民進黨屏東縣長初選已打到「總統級」高度，箇中原因在綠大於藍的絕對優勢，使初選出線者幾乎等同坐上縣長寶座。一黨獨大的態勢，...

英系派刺客參選 綠新北議員黨內互打

民進黨周三中執會預計將通過六都議員提名席次，新北市成火藥庫，不只新店選區婦保提名機制惹議，正國會槓上蘇系和英系聯軍；中和...

今年首次治安會報 蘇揆指示加速修法防新型態科技犯罪

行政院長蘇貞昌今主持今年度第1次治安會報，針對新型態科技犯罪部分，蘇揆指示相關部會就金融、電信、網路等三大面向犯罪趨勢變...

地方自治可訂更嚴食安標準？政院：福食管制權歸中央

政府宣布日本福島食品解禁，國民黨立院黨團今以司法院大法官釋字738號指出，各縣市有地方自治權，可訂定更高的食安標準。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。