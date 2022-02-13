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賴清德出訪宏國特使團PCR全陰性 明凌晨解除隔離

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德上月率團出訪宏都拉斯，今天全團成員完成解除隔離前的最後一次PCR檢測，全為陰性。圖／總統府提供
副總統賴清德上月率團出訪宏都拉斯，今天全團成員完成解除隔離前的最後一次PCR檢測，全為陰性。圖／總統府提供

副總統賴清德上月率團出訪宏都拉斯並過境美西兩大城市，今天全團成員完成解除隔離前的最後一次PCR檢測。總統府發言人張惇涵今晚表示，特使團全員於今天完成解除隔離前的PCR檢測，結果皆為陰性，全團成員預計自明天（14日）凌晨解除隔離，賴清德也特別感謝近期以來各界的關心。

張惇涵表示，未來7天，賴清德及總統府的特使團成員，將持續依照防疫規定進行自主健康管理，並以居家辦公模式為原則進行，減少不必要的外出並避免群聚。而醫療團隊也將持續掌握賴清德及特使團成員健康狀況。

特使團隔離期間，除了我國駐宏國大使館有外交人員確診，曾與賴清德在宏都拉斯接觸的多國元首也宣布確診，包括貝里斯總理布魯先紐、宏都拉斯總統卡斯楚及西班牙國王菲利普六世，一度造成人心惶惶。不過這期間，賴清德、特使團成員及隨行媒體定期快篩都是陰性，今天完成解除隔離前的最後一次PCR檢測，結果也是陰性。

賴清德 宏都拉斯 總統府發言人

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